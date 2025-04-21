　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

去426遊行？民眾黨不想見鍾小平、游淑慧　他開砲：一定譙到鍾下台

▲▼台北市議員鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧因過去屢次批評前民眾黨主席柯文哲，成為民眾黨、小草最痛恨的藍營2人。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌將於22日和國民黨主席朱立倫見面，主題定調「把民主還給台灣」，討論項目包括美國關稅戰、司法正義，還有426凱道遊行。民眾黨尚未確定要出席426遊行，但據了解，黨內有黨公職直接點出，「不想看到（國民黨台北市議員）鍾小平、游淑慧」，且民眾黨中央委員李彥慶20日也公開直言，倘若民眾黨為司法正義站出來時，卻看到台上有鍾小平，「我一定全程譙他，譙到他下台為止」。

由於前民眾黨主席柯文哲在去年捲入京華城、政治獻金案，國民黨鍾小平、游淑慧頻將砲口對準柯文哲，使民眾黨及其支持者對2人充滿不滿；朱立倫赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹時，民眾黨支持者也相當關注，但觀察小草群組可發現，許多人將當時在致詞的藍委王鴻薇身後的鍾小平、游淑慧擷圖圈起來，直言「這兩個在那，怎麼挺？」

據了解，民眾黨19日舉辦共識營時，在閉門會議過程中，有與會者直接反映，倘若要參加426凱道遊行，不想看到鍾小平、游淑慧，且在場其他人跟著鼓掌認同，彷彿成了「最大共識」。但也有與會者認為，現階段很難特別處理這2人，不可能因為「鍾、游」影響大局。

▲台北市議員游淑慧接受《豈有此呂》主持人呂捷專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料圖／記者鄭毓齡攝）

民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君20日晚間於YouTube開「議員助理ABC」直播，針對422在野領袖高峰會，李彥慶表示，有些人有邏輯上謬誤，覺得藍白談了以後，就是永遠全面性合作，但事實上並不是22日談完有正面結果，2026就要一起選舉、2028合推候選人。

李彥慶強調，「我們是單獨個體，一碼歸一碼，這次談這次、下次談下次，他們有他們的利益跟目標，我們有我們理想跟目標，不要把兩者混在一起。」在保持此前提下，雙方釋出善意，互相前進後退的斡旋過程，取得雙方都能接受的最大公約數，凝聚力量去對抗「綠共」，才是他個人最希望的結果。

陳宥丞說，可以換一個思考點，是「民進黨這時會想什麼」，當民進黨看到藍白要談後，當然會覺得是在送分，所以民眾黨得提醒自己「會談要有論述」，並不是因為一時發洩情緒、上街等，而是必須給兩黨支持者論述做交代，周榆修20日打電話給他討論時，也有談到這件事，「結論是我們要有論述，不要為上而上、為結而結，只會落人口實，中了民進黨的圈套」。

而李彥慶也認同，提及此次黨中央在決定要和國民黨會談前，有在共識營提及，或是通知民代、黨公職，告知大家「一定會顧好我們自己的主體性」、「有共同價值才會做」，隨後再對外宣布會面；他認為，「可以對422有正面期待，但不用要求在那天就要有結論，也不可能在那天達成一個什麼全面合作，不可能」。

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君開直播，談及422在野主席峰會、426凱道遊行。（圖／翻攝自YouTube／天橋下的小李）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君開直播，談及422在野主席峰會、426凱道遊行。（圖／翻攝自YouTube／天橋下的小李）

另針對4月26日凱道遊行，陳宥丞提到，因為總統賴清德上任快滿一年，贊成應該是「全民上街」，讓民進黨知道要找回初心，還給台灣人過去承諾的政見，但確實藍白可能會被貼標籤、政治操作，而他也要提醒國民黨，別讓這場活動變成「選舉舞台」或「被罷免舞台」，只要上述條件存在，民眾黨支持者一定會義無反顧再上街一次。

李彥慶強調，大家必須要有共識，426可以一起上街頭，但「主題跟訴求要明確」，且國民黨、民眾黨雙方都要能接受，變成有共識一起號召、一起打敗極權政府，所以希望422會談時，雙方能將訴求都列出來，去找出彼此都能接受的訴求作為行為準則。

這時，李彥慶開放讓觀眾留言，說出心中想要的條件，許多人開始稱「開除鍾小平、游大媽」、「先處理鍾小平和游淑慧」、「鍾小平游淑慧道歉，趙少康道歉」。面對諸多人共識都是鍾小平、游淑慧，李彥慶透露，今早曾經想過，「假設是為了司法正義站出來，結果台上站的是鍾小平，我一定全程譙他，譙到用聲嘶力竭力量去譙他，譙到他下台為止，就算有人要把我拉走，或是要把棉花塞在我嘴裡，我還是會繼續講。」

李彥慶強調，「我一定會全力在台下瘋狂譙他（鍾小平），但若雙方有誠意，就請不要這2位『民眾黨心中雷神』在這種場合裡面，讓大家有不好情緒出現，請2位主席們多考量」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51
426國民黨怎麼贏？　419凱道「顏值超頂」主持人回應了
血汗大愛！劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工
生雞肉煮前「要水洗嗎」許多人都弄錯　食藥署曝答案：小心細菌感
最新詐騙！　一堆人中招
快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝
快訊／大谷翔平歸隊連對手球迷都歡呼！保送建功道奇1：0遊騎兵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍情局前局長驚曝　潛台共諜超過5000人

去426遊行？民眾黨不想見鍾小平、游淑慧　他開砲：一定譙到鍾下台

426國民黨怎麼贏？　419凱道「顏值超頂」主持人回應了

陳水扁：不能意見不同就抹紅　惹怒民進黨支持者炎上

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」　藍白合作只為了自保

離世壯運不到1個月「大巨蛋再次漏水」　陳宥丞：又要不開罰？

不再參與決策！「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

朱立倫、黃國昌22日見面　陳世軒：賴清德親手「鬥」出團結的在野黨

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯批：民選出來後開始搞專制恐怖

喊話藍426上凱道必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

#徐尚賢 偵訊24hrs認罪！ 父：沒代簽、抄名冊

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

軍情局前局長驚曝　潛台共諜超過5000人

去426遊行？民眾黨不想見鍾小平、游淑慧　他開砲：一定譙到鍾下台

426國民黨怎麼贏？　419凱道「顏值超頂」主持人回應了

陳水扁：不能意見不同就抹紅　惹怒民進黨支持者炎上

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」　藍白合作只為了自保

離世壯運不到1個月「大巨蛋再次漏水」　陳宥丞：又要不開罰？

不再參與決策！「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

朱立倫、黃國昌22日見面　陳世軒：賴清德親手「鬥」出團結的在野黨

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯批：民選出來後開始搞專制恐怖

喊話藍426上凱道必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

范瑋琪演唱會狂飆〈我愛你中國〉！網反應一面倒 黑人：感謝上帝帶領

他超鼻塞！　醫撐開見「作怪東西卡很緊」用力拖出

NBA季後賽G1史上最大分差！　雷霆131比80狂勝灰熊51分

釀酒人單場9盜寫隊史新猷！14：1大勝運動家

巴菲特3招躲美股崩盤！　波克夏逆勢上漲15%

「百億博奕教父」案恐被翻盤！　連倒茶小妹也遭起訴

大愛劇組曾撞死人還肇逃　「車開到睡著」非首次

軍情局前局長驚曝　潛台共諜超過5000人

「挖眼男12萬交保、柯文哲卻3000萬」司法不公？　律師解釋了

去426遊行？民眾黨不想見鍾小平、游淑慧　他開砲：一定譙到鍾下台

插隊左轉釀災！　台中轎車害直行車暴衝人行道

政治熱門新聞

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

「罷免羅明才」領銜人吳柏瑋宣布退出

陳水扁：不能意見不同就抹紅　惹怒民進黨支持者炎上

419凱道「顏值超頂」主持人：目光請放在二階罷免

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

大巨蛋再漏水　白：又要不開罰？

學者喊話朱立倫一招降低大罷免傷害　「立即免除傅崐萁總召職務」

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯：民選後搞專制恐怖

朱黃會　白議員：賴鬥出團結在野黨

拋倒閣反攻民進黨　蔣萬安：覆巢之下焉有完卵

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

喊話藍426必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

快訊／朱立倫、黃國昌4／22見面

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

更多熱門

相關新聞

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

周玉蔻酸在野領袖峰會「半殘＋泡沫」

國民黨主席朱立倫將在22日上午與民眾黨主席黃國昌見面，共同舉辦主題為「把民主還給台灣」的在野領袖高峰會，預計討論美國關稅對台衝擊、司法正義及426凱道遊行等。對此，周玉蔻表示，在野領袖峰會只是「半殘的朱立倫+泡沫化的黃國昌」，藍白已經被大罷免逼得抱頭鼠竄。

大巨蛋再漏水　白：又要不開罰？

大巨蛋再漏水　白：又要不開罰？

朱黃會　白議員：賴鬥出團結在野黨

朱黃會　白議員：賴鬥出團結在野黨

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯：民選後搞專制恐怖

舉希特勒類比賴清德　徐巧芯：民選後搞專制恐怖

喊話藍426必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

喊話藍426必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

關鍵字：

民眾黨國民黨黃國昌朱立倫陳宥丞李彥慶鍾小平游淑慧

讀者迴響

熱門新聞

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

最新詐騙！　一堆人中招

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

紐時：川普將動手「改組國務院」

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

黃正杰媽媽淚曝兒臨終遺言：總是報喜不報憂

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

巷弄日料惹鄰抱怨　老闆霸氣買下周邊房產封口

田亞霍PO文悼黃正杰「才發現合照珍貴」

313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

《康熙》爆紅男星「年僅31歲」驟逝！

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面