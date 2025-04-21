去426遊行？民眾黨不想見鍾小平、游淑慧　他開砲：一定譙到鍾下台

▲國民黨台北市議員鍾小平、游淑慧因過去屢次批評前民眾黨主席柯文哲，成為民眾黨、小草最痛恨的藍營2人。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌將於22日和國民黨主席朱立倫見面，主題定調「把民主還給台灣」，討論項目包括美國關稅戰、司法正義，還有426凱道遊行。民眾黨尚未確定要出席426遊行，但據了解，黨內有黨公職直接點出，「不想看到（國民黨台北市議員）鍾小平、游淑慧」，且民眾黨中央委員李彥慶20日也公開直言，倘若民眾黨為司法正義站出來時，卻看到台上有鍾小平，「我一定全程譙他，譙到他下台為止」。

由於前民眾黨主席柯文哲在去年捲入京華城、政治獻金案，國民黨鍾小平、游淑慧頻將砲口對準柯文哲，使民眾黨及其支持者對2人充滿不滿；朱立倫赴北檢外聲援國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹時，民眾黨支持者也相當關注，但觀察小草群組可發現，許多人將當時在致詞的藍委王鴻薇身後的鍾小平、游淑慧擷圖圈起來，直言「這兩個在那，怎麼挺？」

據了解，民眾黨19日舉辦共識營時，在閉門會議過程中，有與會者直接反映，倘若要參加426凱道遊行，不想看到鍾小平、游淑慧，且在場其他人跟著鼓掌認同，彷彿成了「最大共識」。但也有與會者認為，現階段很難特別處理這2人，不可能因為「鍾、游」影響大局。

▲台北市議員游淑慧。（資料圖／記者鄭毓齡攝）

民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君20日晚間於YouTube開「議員助理ABC」直播，針對422在野領袖高峰會，李彥慶表示，有些人有邏輯上謬誤，覺得藍白談了以後，就是永遠全面性合作，但事實上並不是22日談完有正面結果，2026就要一起選舉、2028合推候選人。

李彥慶強調，「我們是單獨個體，一碼歸一碼，這次談這次、下次談下次，他們有他們的利益跟目標，我們有我們理想跟目標，不要把兩者混在一起。」在保持此前提下，雙方釋出善意，互相前進後退的斡旋過程，取得雙方都能接受的最大公約數，凝聚力量去對抗「綠共」，才是他個人最希望的結果。

陳宥丞說，可以換一個思考點，是「民進黨這時會想什麼」，當民進黨看到藍白要談後，當然會覺得是在送分，所以民眾黨得提醒自己「會談要有論述」，並不是因為一時發洩情緒、上街等，而是必須給兩黨支持者論述做交代，周榆修20日打電話給他討論時，也有談到這件事，「結論是我們要有論述，不要為上而上、為結而結，只會落人口實，中了民進黨的圈套」。

而李彥慶也認同，提及此次黨中央在決定要和國民黨會談前，有在共識營提及，或是通知民代、黨公職，告知大家「一定會顧好我們自己的主體性」、「有共同價值才會做」，隨後再對外宣布會面；他認為，「可以對422有正面期待，但不用要求在那天就要有結論，也不可能在那天達成一個什麼全面合作，不可能」。

▲民眾黨台北市議員陳宥丞、中央委員李彥慶、黨代表楊曄、新北市議員陳世軒秘書陳怡君開直播，談及422在野主席峰會、426凱道遊行。（圖／翻攝自YouTube／天橋下的小李）

另針對4月26日凱道遊行，陳宥丞提到，因為總統賴清德上任快滿一年，贊成應該是「全民上街」，讓民進黨知道要找回初心，還給台灣人過去承諾的政見，但確實藍白可能會被貼標籤、政治操作，而他也要提醒國民黨，別讓這場活動變成「選舉舞台」或「被罷免舞台」，只要上述條件存在，民眾黨支持者一定會義無反顧再上街一次。

李彥慶強調，大家必須要有共識，426可以一起上街頭，但「主題跟訴求要明確」，且國民黨、民眾黨雙方都要能接受，變成有共識一起號召、一起打敗極權政府，所以希望422會談時，雙方能將訴求都列出來，去找出彼此都能接受的訴求作為行為準則。

這時，李彥慶開放讓觀眾留言，說出心中想要的條件，許多人開始稱「開除鍾小平、游大媽」、「先處理鍾小平和游淑慧」、「鍾小平游淑慧道歉，趙少康道歉」。面對諸多人共識都是鍾小平、游淑慧，李彥慶透露，今早曾經想過，「假設是為了司法正義站出來，結果台上站的是鍾小平，我一定全程譙他，譙到用聲嘶力竭力量去譙他，譙到他下台為止，就算有人要把我拉走，或是要把棉花塞在我嘴裡，我還是會繼續講。」

李彥慶強調，「我一定會全力在台下瘋狂譙他（鍾小平），但若雙方有誠意，就請不要這2位『民眾黨心中雷神』在這種場合裡面，讓大家有不好情緒出現，請2位主席們多考量」。