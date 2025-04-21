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藍拋倒閣　律師揭關鍵：賴總統可能讓國民黨吃全餐

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德在蔣萬安提出倒閣後，兩人首度同台。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市長蔣萬安拋出倒閣，欲藉此反制民進黨大罷免。對此，律師林智群說，國民黨如果要提倒閣，時間點不能拖太晚，否則總統賴清德就可能讓國民黨吃全餐（罷免+全面改選），至少那個空間是存在的。

林智群20日在臉書說，國民黨面對大罷免，急了，蔣萬安開始提倒閣，想說如果全部重選，對他的傷害可能比較小，因蔣是台北市長，他的選區被罷免掉一堆立法委員，對他的威信傷害很大。

林智群表示，如果立委徐巧芯、羅智強、李彥秀、王鴻薇被罷免成功，至少卡7年（這次任期3年+下一次任期4年），不能在同一個選區選立法委員，等於這些人團滅，遊戲規則詳參《選舉罷免法》第92條規定。

林智群指出，如果重選，雖然國民黨席次會掉，但就沒有卡7年問題，只是很多「沒被罷免的」立法委員會不願意，因為選舉還要再花一次錢。

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼總統賴清德在蔣萬安提出倒閣後，兩人首度同台。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德、台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）

林智群提到，特別是民眾黨不會同意的，因他們本來隔岸觀火，重選的話，民眾黨不可能還有8席的；所以黨主席黃國昌開始無視《憲法》規定，扯一堆不可能成立的條件（總統改選），說這樣他們才同意倒閣。

林智群說，那是否可能像生產一樣吃全餐（自然產不成變成剖腹產）？罷免通過卡徐巧芯7年+國會重選？讓國民黨輸一褲子呢？這個時候就要看《選舉罷免法》第87條第2項規定：「被罷免人於投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。」

林智群表示，罷免投票停止的要件有幾個，就是被罷免的立法委員「死掉」、「去職」、「辭職」；徐巧芯不可能自動辭職，所以只可能由總統解散立法院，讓他們去職。

林智群指出，如果總統解散立法院，就啟動全面改選程序，但總統什麼時候解散立法院？依照《憲法增修條文》第2條第6項：「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院。」

林智群認為，如果國民黨發動倒閣的時間點拖到很後面，剛好跟罷免投票時間點很近，甚至重疊，那賴總統未必不能等到罷免投票通過後，再解散立法院，那就變成一魚兩吃了。

林智群寫道，所以國民黨如果要提倒閣，時間點不能拖太晚，否則賴總統就可能讓國民黨吃全餐（罷免+全面改選），至少那個空間是存在的。

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