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傳川普改組國務院　法新：砍非洲行動、縮編駐加拿大人員

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

據報導，美國總統川普近期將簽署一項大幅改組國務院的行政命令。儘管國務卿盧比歐稱相關報導為「假新聞」，法新社指出這項命令草案包括減少在非洲的外交行動和縮編駐加拿大的外交人員。

法新社報導，這項行政命令草案反映出白宮的優先事項，也被視為降低成本的策略，但同時可能削弱美國在全球的軟實力。率先報導這項命令草案的《紐約時報》指出，盧比歐在社群媒體X上發文稱這是假新聞，並批評紐時成為「另一場鬧劇的受害者」。

然而，法新社表示其看到的草案副本要求國務院在今年10月1日前完成「全面結構重組」。草案目標是「簡化任務執行、在海外展現美國實力、減少浪費、詐騙和濫用，並使國務院與美國優先戰略原則一致」。

草案提出的重大改變之一是將美國的外交努力分為四個區域　歐亞大陸、中東、拉丁美洲和亞太地區，而非洲不再獲得同等關注。目前的非洲事務局將被裁撤，改由「非洲事務特使辦公室」取代，該辦公室將向白宮內部的國家安全會議報告，而非國務院。

美國在非洲的外交重點將放在反恐活動以及「關鍵自然資源的戰略開採和貿易」。此外，法新社報導指出，美國在加拿大的外交規模也將縮減，駐渥太華大使館的規模會顯著縮小。

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