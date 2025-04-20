28年老賓士不見了！竊賊冒充車主報廢賺6千　警3小時破案

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區發生日前一起離譜竊案，一名陳姓男子（64歲）因缺錢花用，竟異想天開，冒充車主將停放在路邊的老舊賓士車報廢，企圖詐領廢車回收獎勵金。左營警分局左營派出所接獲報案後，火速展開調查，3小時內成功破案，並尋回遭竊車輛。

▲陳姓男子因缺錢花用，竟冒充車主將停放在路邊的自小客車報廢，企圖詐領廢車回收獎勵金。（圖／記者吳世龍翻攝）

4月17日下午5點多，住在左營區的張姓男子（47歲）向警方報案，表示他停放在左營下路停車格內的一輛賓士（車齡28年）失竊。警方立即成立專案小組，擴大調閱監視器畫面，很快就鎖定嫌犯為陳姓男子。警方調查發現，陳姓男子為了詐取不法利益，向報廢業者謊稱自己是該車車主，並提供偽造的報廢同意書。報廢業者未經查證，於當天下午4點左右將車輛拖走，並支付了新台幣6千元的廢車回收獎勵金給陳姓男子。

左營警方調閱監視器，在3小時內偵破此案，除了成功尋回張姓男子的失竊車輛外，也追回了部分贓款，共計新台幣4千元。全案經詢問後，已依違反刑法竊盜罪嫌將陳姓男子移送橋頭地檢署偵辦。

左營分局藉此呼籲民眾，切勿因一時貪念而觸犯法律。同時，也鼓勵民眾發揮守望相助的精神，如目擊任何可疑的竊盜行為，請記下嫌犯的衣著、外貌、特徵，以及所使用的交通工具的車型、車號等資訊，並立即通知警方，警民合作共同打擊犯罪，維護社會治安。