新北會車糾紛賓士男亮長槍逼退！辯「趕著回家」遭送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區民安西路，日前發生一起因行車糾紛引發男子「亮槍」恐嚇；警方獲報，立即派遣線上警力到場，但男子已開車離開現場，警方隨後在附近巷口尋獲開賓士的亮槍男，經盤查查扣鎮暴槍1把、鋼瓶5支、彈丸1包等證物，隨即將其帶回派出所，依恐嚇罪偵辦。

▲警方獲報男子持槍恐嚇，小心翼翼帶著防彈盾牌盤查黃男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上週四（17日）晚間8時許，37歲黃姓男子開著賓士返回新莊住處，在民安西路173巷內，遇上開車迎面而來的41歲劉姓男子，由於巷弄狹小雙方會車不易，雙方又互不相讓、爆發口角，黃男則從副駕駛座，拿出一把長槍作勢攻擊，劉男見狀，才只好乖乖倒車退後，黃男則迅速開車逃逸。

▲警方在黃男賓士車上，搜出鎮暴長槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方趕抵，經詢問劉男了解情況後，立即在附近開始搜索，發現黃男的賓士車停在附近路旁，隨即上前盤查，在車內發現黃男拿來嚇人的鎮暴槍，以及鋼瓶、彈丸等證物，黃男坦承，因趕著回家又一時衝動，才會亮槍嚇人。詢後警方依恐嚇罪，將黃男移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，民眾如遇行車糾紛，應循正當途徑調解處理，切莫因一時衝動，以暴力相向。警方絕不容許挑戰公權力之行為，宵小之輩切莫以身試法。

▲警方以恐嚇罪將黃男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）