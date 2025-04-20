　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北會車糾紛賓士男亮長槍逼退！辯「趕著回家」遭送辦

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區民安西路，日前發生一起因行車糾紛引發男子「亮槍」恐嚇；警方獲報，立即派遣線上警力到場，但男子已開車離開現場，警方隨後在附近巷口尋獲開賓士的亮槍男，經盤查查扣鎮暴槍1把、鋼瓶5支、彈丸1包等證物，隨即將其帶回派出所，依恐嚇罪偵辦。

▲黃男巷弄會車引發行車糾紛，亮槍恐嚇對方讓路。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方獲報男子持槍恐嚇，小心翼翼帶著防彈盾牌盤查黃男。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，上週四（17日）晚間8時許，37歲黃姓男子開著賓士返回新莊住處，在民安西路173巷內，遇上開車迎面而來的41歲劉姓男子，由於巷弄狹小雙方會車不易，雙方又互不相讓、爆發口角，黃男則從副駕駛座，拿出一把長槍作勢攻擊，劉男見狀，才只好乖乖倒車退後，黃男則迅速開車逃逸。

▲黃男巷弄會車引發行車糾紛，亮槍恐嚇對方讓路。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在黃男賓士車上，搜出鎮暴長槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方趕抵，經詢問劉男了解情況後，立即在附近開始搜索，發現黃男的賓士車停在附近路旁，隨即上前盤查，在車內發現黃男拿來嚇人的鎮暴槍，以及鋼瓶、彈丸等證物，黃男坦承，因趕著回家又一時衝動，才會亮槍嚇人。詢後警方依恐嚇罪，將黃男移送新北地檢署偵辦。

新莊分局呼籲，民眾如遇行車糾紛，應循正當途徑調解處理，切莫因一時衝動，以暴力相向。警方絕不容許挑戰公權力之行為，宵小之輩切莫以身試法。

▲黃男巷弄會車引發行車糾紛，亮槍恐嚇對方讓路。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方以恐嚇罪將黃男移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 1 6366 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明高溫飆37度　更強鋒面「雨擴全台」時間曝
嫩嬰哭鬧她狂搖！腦血管「剪力斷裂」死亡
俄羅斯「健身房抓壯丁」上戰場！　突襲畫面曝光
徐尚賢遭收押！雙罷劫領銜人不信：我學佛不會同意抄死人名冊
「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重！曾料中311大地
中國壟斷全球92%稀土　美儲備只剩半年！iPhone、F-3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合歡山聯合淨山！利用高難度垂降技術　135人清出900公斤垃圾

嫩嬰哭鬧她狂搖！腦血管「剪力斷裂」昏迷345天　台中二寶媽起訴

快訊／新莊男6F墜落重摔在地！　雙腿骨折送醫搶救

前妻上了別人的車　外送員擋在前方遭撞倒！屏東分局回應了

徐尚賢遭收押！雙罷劫領銜人不信：我學佛不會同意抄死人名冊

快訊／台中釣客疑掉落大甲溪遭沖走　消防局出動搜索

新北會車糾紛賓士男亮長槍逼退！辯「趕著回家」遭送辦

台中包手哥「酒毒混合體」撞死人起訴！早有亂飆前科刑期可加重

桃園男半夜溜出門迷途　警發現「鞋子有電話號碼」助返家

台中男違停下車抽菸　警一聞「濃濃K味」當場逮人

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

地上找到2殘眼「急送醫院來不及」　他永失明...挖眼狠男12萬交保

TWICE當Coldplay開場嘉賓　合唱〈WE PRAY〉

合歡山聯合淨山！利用高難度垂降技術　135人清出900公斤垃圾

嫩嬰哭鬧她狂搖！腦血管「剪力斷裂」昏迷345天　台中二寶媽起訴

快訊／新莊男6F墜落重摔在地！　雙腿骨折送醫搶救

前妻上了別人的車　外送員擋在前方遭撞倒！屏東分局回應了

徐尚賢遭收押！雙罷劫領銜人不信：我學佛不會同意抄死人名冊

快訊／台中釣客疑掉落大甲溪遭沖走　消防局出動搜索

新北會車糾紛賓士男亮長槍逼退！辯「趕著回家」遭送辦

台中包手哥「酒毒混合體」撞死人起訴！早有亂飆前科刑期可加重

桃園男半夜溜出門迷途　警發現「鞋子有電話號碼」助返家

台中男違停下車抽菸　警一聞「濃濃K味」當場逮人

合歡山聯合淨山！利用高難度垂降技術　135人清出900公斤垃圾

婆婆罹癌花80萬！出院要求請看護　兒媳沒錢拒絕被罵不孝

肥胖分4種體質！專家推薦「3款減重花草茶」

鬥雞比賽到一半　「軍裝槍手」突闖入無差別掃射！12人遭轟死亡

撕票不只為錢！菲鋼鐵大王遇害3落網2主使在逃　菲警：預謀殺人

張育成肩傷後天照MRI　激勵富邦隊友逆勢「反彈」

嫩嬰哭鬧她狂搖！腦血管「剪力斷裂」昏迷345天　台中二寶媽起訴

台人被騙走16億！第1手法竟出現「去死去死」恐怖諧音

從扶額到笑開懷！飛力獅首秀救回餅總表情包　古久保：難攻略

鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存法：只用橡皮筋綁也NG

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

社會熱門新聞

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／85大樓施工出意外！6工人遭電擊

離奇瞬間曝！彰化機車自撞騎士慘死、少女噴飛田裡昏迷

女友要分手！變態男摔她愛貓　藏屍天花板

更多熱門

相關新聞

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

即／新莊男6F墜落重摔！　雙腿骨折送醫搶救

新北市新莊區富國路今(20日)上午11時許驚傳墜樓！1名25歲男子不明原因從6樓頂樓墜下，重摔於馬路上，造成雙腿開放性骨折，下顎粉碎性骨折，警消獲報到場時男子仍有意識，緊急送往輔大醫院救治後，目前生命跡象已穩定，詳細事發原因還有待釐清。

台中包手哥毒駕1死3傷！刑期預計加重

台中包手哥毒駕1死3傷！刑期預計加重

台中轎車插隊左轉　害直行車衝路邊撞傷5路人

台中轎車插隊左轉　害直行車衝路邊撞傷5路人

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　警逮41賭客

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　警逮41賭客

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

關鍵字：

新莊鎮暴槍賓士影音

讀者迴響

熱門新聞

今「媽祖生撞穀雨」7禁忌　3生肖發了

顏值輾壓！　鄉民驚「419主持人太頂了」：426國民黨怎麼贏

挖眼案　醫院檢查才驚他「眼球不見」

挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

衝日本注意！　返台傳染20人「差點團滅」

6縣市大雨特報　最新警戒區域曝

日男來台賣飯糰　生意太好被女房東砸店

快訊／8級強風來了　全台有雨時間曝

楊舒雅凱道唱「女人也能幹男人」嗆辣歌詞　全場傻眼

「雙罷劫」徐尚賢被羈押禁見！認了有代簽

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

她推輪椅頂轎車　駕駛1動作先輸一半

人妻家中激戰小王「我們有了身體的交換」

31年手機品牌宣布退出市場！

曼谷倒塌大樓「中國建商」被逮！

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面