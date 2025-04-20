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桃園男半夜溜出門迷途　警發現「鞋子有電話號碼」助返家

▲觀音區林姓男子深夜迷途至10多公里外的中壢區。（圖／中壢警分局提供）

▲觀音區林姓男子深夜迷途至10多公里外的中壢區。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區一名57歲林姓男子迷途於10公里外的中壢區，無法言語的他獨自徘徊路口，警方獲報趕抵將他帶返所，眼尖員警在林男鞋子看到寫著一組電話號碼，立即撥打聯繫，成功的聯絡上林男家屬將他帶回。

▲▼員警將他帶返所連絡家人帶回。（圖／中壢警分局提供）

▲▼員警將他帶返所連絡家人帶回。（圖／中壢警分局提供）

▲▼員警將他帶返所連絡家人帶回。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局中福派出所19日20時許接獲熱心民眾報案，在中壢區新生路與水青路口有一名男子獨自徘徊，神情茫然，需要警方協助。巡邏勤務的警員陳和得、黃威皓迅速趕抵現場，發現這名男子無法言語，可能患有精神疾病，遂優先將他帶返派出所休息。

進到所內後，備勤的警員宋豐軒、吳政霖也立即加入協助，4人分頭查找男子資料、比對相關警政系統，嘗試確認這位男子的身分。正當眾人百般努力仍一籌莫展時，員警眼尖突然注意到男子鞋側寫著一組電話號碼，隨即撥打聯繫，成功接通57歲林男的家屬，這才確認男子身份，並得知其住家位於觀音區濱海路，竟已離家超過10公里。

家屬表示，林男是於18日晚間趁家人熟睡時悄悄外出，清晨發現人不見後便立刻報警協尋，焦急萬分，所幸警方即時協助，讓林男能平安返家，對警方的積極與細心深表感激。

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