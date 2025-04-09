獨／美籍俄羅斯山友登九仙山迷途　靠衛星追蹤系統求援獲救

記者李陳信得／台中報導

一名美籍俄羅斯人前往台中市和平區九仙山西南峰跑山，但因雨天手機泡水無法使用離線地圖，在深山中迷途，還好有攜帶最新inReach衛星系統發送位置求援，消防署救災救護指揮中心接獲美國Garmin IERCC(國際緊急回應協調中心)通報，出動台中市消防局山搜人員及申請空勤直升機救援，經衛星定位後在隔天上午接觸迷途者，所幸並無大礙。

▲美籍俄羅斯山友前往台中和平九仙山跑山，但雨天手機泡水無法看地圖迷路，使用衛星追蹤系統求援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）



台中市消防局6日13時許接獲消防署通報，和平區九仙山西南峰有一名男性獨攀登山客(Igor Tolkov，34歲，美籍俄羅斯人)，預計由馬崙山攀爬至白姑大山，於返程途中，在九仙山西南峰附近步道發生迷途，請求協助。隨即由谷關及和平分隊整備完畢後出勤，出動消防警備車2輛、消防人員4名，由和平分隊小隊長賴秋宏帶隊前往救援。

搜救人員於6日19時41分抵達37.4k紮營處，翌日(7日)6時前往待救人員座標處，於9時20分接觸患者無受傷情形，由救援人員原路引導下撤，於11時49分抵達37.4k登山口，於登山口稍作休息，繼續由林道下撤，15時01分抵達裡冷林道入口處，不需就醫，自行離去。

消防署指出，獲報後即通報內政部空中勤務總隊及臺中市政府消防局並持續與美國Garmin IERCC保持聯繫掌握最新狀況。空勤總隊出動黑鷹直升機NA-705執行空搜、消防局接獲通報後亦迅速集結搜救人員共4人前往救援。期間待救者持續透過Garmin inReach與地面緊急聯絡人保持聯繫，臺中市政府消防局7日上午9時接觸待救者，下午3時平安護送下山，圓滿完成任務。本次案例為本年第4件經由Garmin inReach發出求救訊號，達到即刻救援的成功案例。

消防署也呼籲，登山活動風險高，長程縱走更需高度的規劃與隊伍管理。需具備互助同心的夥伴、充沛的體能準備、攜帶合宜的登山裝備、投保登山意外險，隨時關注天氣變化的能力、果斷撤退的勇氣，並尋求熟悉登山活動的留守人或申請留守平台的協助更可租賃衛星通訊裝置InReach等，此改進措施有助於避免類似事件重演。