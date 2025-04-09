　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／美籍俄羅斯山友登九仙山迷途　靠衛星追蹤系統求援獲救

記者李陳信得／台中報導

一名美籍俄羅斯人前往台中市和平區九仙山西南峰跑山，但因雨天手機泡水無法使用離線地圖，在深山中迷途，還好有攜帶最新inReach衛星系統發送位置求援，消防署救災救護指揮中心接獲美國Garmin IERCC(國際緊急回應協調中心)通報，出動台中市消防局山搜人員及申請空勤直升機救援，經衛星定位後在隔天上午接觸迷途者，所幸並無大礙。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲美籍俄羅斯山友前往台中和平九仙山跑山，但雨天手機泡水無法看地圖迷路，使用衛星追蹤系統求援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）


台中市消防局6日13時許接獲消防署通報，和平區九仙山西南峰有一名男性獨攀登山客(Igor Tolkov，34歲，美籍俄羅斯人)，預計由馬崙山攀爬至白姑大山，於返程途中，在九仙山西南峰附近步道發生迷途，請求協助。隨即由谷關及和平分隊整備完畢後出勤，出動消防警備車2輛、消防人員4名，由和平分隊小隊長賴秋宏帶隊前往救援。

搜救人員於6日19時41分抵達37.4k紮營處，翌日(7日)6時前往待救人員座標處，於9時20分接觸患者無受傷情形，由救援人員原路引導下撤，於11時49分抵達37.4k登山口，於登山口稍作休息，繼續由林道下撤，15時01分抵達裡冷林道入口處，不需就醫，自行離去。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

消防署指出，獲報後即通報內政部空中勤務總隊及臺中市政府消防局並持續與美國Garmin IERCC保持聯繫掌握最新狀況。空勤總隊出動黑鷹直升機NA-705執行空搜、消防局接獲通報後亦迅速集結搜救人員共4人前往救援。期間待救者持續透過Garmin inReach與地面緊急聯絡人保持聯繫，臺中市政府消防局7日上午9時接觸待救者，下午3時平安護送下山，圓滿完成任務。本次案例為本年第4件經由Garmin inReach發出求救訊號，達到即刻救援的成功案例。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

消防署也呼籲，登山活動風險高，長程縱走更需高度的規劃與隊伍管理。需具備互助同心的夥伴、充沛的體能準備、攜帶合宜的登山裝備、投保登山意外險，隨時關注天氣變化的能力、果斷撤退的勇氣，並尋求熟悉登山活動的留守人或申請留守平台的協助更可租賃衛星通訊裝置InReach等，此改進措施有助於避免類似事件重演。▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅來襲「好市多將大漲價」？　13款商品預計首當其衝
見證樂壇傳奇！　STING史汀9月首登高雄
股票虧損樓！他負120萬快掛　苦主「被1檔害慘」：賠100多
7度性侵大哥16歲孫女！遭黑幫追殺　警攔截救人送進牢
川普害到自己！　3天身價蒸發165億台幣
快訊／台積電翻黑再見「7字頭」　國安基金護盤拉鋸
規模5.8地震「國家警報震後才響」！　氣象署曝原因
廣末涼子「難與人對話」失常現況曝　遭拘留待警局過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中Lalaport男子行竊失風　與警扭打被壓制

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

台76線小貨車追撞緩撞車　外側車道一度受阻

黑幫追殺假名醫！7度性侵大哥16歲孫女　警攔截救人送進監牢

快訊／南投連棟民宅火警！濃煙狂竄阻視線　雲梯車出動救火

科大講師伸狼爪！20女學生遭環抱、摸胸、拍屁股　檢建請重判

快訊／醫院撿到槍！打掃停車場見塑膠袋　打開驚見「左輪」

水電工激戰人妻！喊「兒子醒來前快做」還錄影　綠帽夫崩潰提告

夫5次酒駕被判刑　妻提離婚被罵「違反公序良俗」

持刀嗆「讓你們嘗我鮮血！」國小師暴走嚇壞學生　請長假休養

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

快訊／台中Lalaport男子行竊失風　與警扭打被壓制

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

台76線小貨車追撞緩撞車　外側車道一度受阻

黑幫追殺假名醫！7度性侵大哥16歲孫女　警攔截救人送進監牢

快訊／南投連棟民宅火警！濃煙狂竄阻視線　雲梯車出動救火

科大講師伸狼爪！20女學生遭環抱、摸胸、拍屁股　檢建請重判

快訊／醫院撿到槍！打掃停車場見塑膠袋　打開驚見「左輪」

水電工激戰人妻！喊「兒子醒來前快做」還錄影　綠帽夫崩潰提告

夫5次酒駕被判刑　妻提離婚被罵「違反公序良俗」

持刀嗆「讓你們嘗我鮮血！」國小師暴走嚇壞學生　請長假休養

試開箱／上市就缺貨到改版！仙女粉裸管唇膏奶油質地必收

快訊／台中Lalaport男子行竊失風　與警扭打被壓制

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」美如細雪　花期到月底

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

川普「對等關稅」正式生效！台灣被課32%重稅　重大影響一次看

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

日月潭隱藏巷弄的懷舊茶香餐廳！鍋燒意麵沖入阿薩姆茶湯香氣四溢

八點檔女神37歲生日當天「上山滾坡」　公開徵友許願：趕快脫單！

32％關稅重擊台南水產養殖業　業者無奈悲嘆「只能收了」

民調：過半美國人「反對川普關稅」　73%憂物價飆漲　

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

社會熱門新聞

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

即／高雄回收場2樓高「舊衣山」坍塌　1女遭活埋

即／台南安平區女子墜樓　身體變形當場死亡

即／2樓高「舊衣山」坍倒重壓！高雄女無生命跡象

高雄光電業遭竊被吃案　所長記過拔官...分局長也慘了

美國大律師來台撿屍　台女律師竟喊：斷片沒差

即／議員陳怡君涉貪300萬！檢聲請延押饅頭主任

人妻抓丈夫出軌！現場抓猴發現他洗鴛鴦浴

林秉文棄保潛逃　疑藏匿美國洛杉磯

「隱形富婆」被謀殺奇案！　兇嫌竟是國手

更多熱門

相關新聞

雙盜壘關鍵　古久保笑稱：商業機密

雙盜壘關鍵　古久保笑稱：商業機密

樂天桃猿今（8日）迎來本季主場首戰，在先發投手威能帝繳出優質內容，加上林立、林子偉雙安發威，終場以6比3擊敗富邦悍將，不僅收下主場首勝，也將悍將推入4連敗深淵。

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

台中警局長力推　谷關派出所新任所長

猿洋將竟是鄭宗哲房東！早知他會上去

猿洋將竟是鄭宗哲房東！早知他會上去

遊客「狂搖櫻花樹」開心比YA拍美照！他看傻

遊客「狂搖櫻花樹」開心比YA拍美照！他看傻

即／謝宜容100萬交保現身！哭腔喊：對不起大家、對不起家屬

即／謝宜容100萬交保現身！哭腔喊：對不起大家、對不起家屬

關鍵字：

影音美籍俄羅斯九仙山迷途衛星定位

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

Jennie「上半身全光」只遮兩點

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面