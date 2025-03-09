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8旬婦來桃園找兒子迷途　警一查「已往生」護送她回台北

▲老太太來桃園找小兒子，因不知住址在公車站牌附近徘徊。（圖／桃園警分局提供）

▲老太太來桃園找小兒子，因不知住址在公車站牌附近徘徊。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一名88歲曾姓老太太從台北市來桃園市找小兒子卻不知住址，一直在公車站附近徘徊逗留。警方獲報前往，記起去年協助老太太聯絡她的小兒子來派出所接她，於是依據之前的資料載老太太前往小兒子住處，卻由鄰居口中得知小兒子已在農曆年前去世，家人把老太太接到台北市照顧，家人不忍告知此不幸，警方於是把老太太載回台北。

▲警方獲報詢問了解隱情，將老太太送回台北。（圖／桃園警分局提供）

▲警方獲報詢問了解隱情，將老太太送回台北。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所8日下午接獲熱心民眾報案，指稱桃園區復興路公車站前有位老太太疑似迷途，在附近徘徊逗留許久。巡邏員警蔡雅安、王長竣及葉焰榕立即前往關懷協助。

經詢問瞭解，曾老太太是從台北來桃園找小兒子，但是沒有兒子的電話又想不起來住址，所以在附近徘徊，員警想起去年曾協助老太太聯絡她的小兒子來所內接她，於是依據之前的資料載老太太前往小兒子住處，卻由鄰居口中得知震驚的消息，小兒子農曆年前已經不幸去世，家人把老太太接到台北市照顧，但她忘記了這件事，所以又到桃園來找小兒子。

員警經查詢與老太太家人取得聯繫，但因工作緣故無法立即趕到桃園接她，員警依據地址將老太太送返家中，她頻頻向員警道謝，員警不忍告訴她實情，僅請她早點休息多注意健康，並請家人多注意其動向，為她配戴防走失手鍊預防老太太走失。

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