男深夜迷途呆站街頭　桃園暖警一眼認出他...護送返家

▲疑似失智的葉姓男子再次迷失街頭。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區一名60多歲的葉姓男子外出後，疑似失智症發作凌晨迷途於街頭，巡警獲報前往，到達後一眼認出為去年曾經協尋的失蹤人口，於是聯繫家屬並護送葉男返回家中，家屬則十分感謝警方的幫忙。

▲眼尖員警一眼認出，將他送回家。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨約3時許，龜山分局大林派出所警員陳冠宇與陳瀅翔在龜山區壽福街一帶執行巡邏勤務，接獲通報附近有一名迷失男子獨自流浪街頭需要協助。2人迅速趕往現場，發現該名男子眼神恍惚、茫然無助，經初步溝通與觀察，這才認出男子是去年曾經協尋的失蹤人口，透過查詢警政內部資料，確認葉男目前居住於龜山區一處巷弄內住宅，而非戶籍登記的舊址，員警立即聯繫家屬，請其至住處樓下等候，親自護送葉男返回家中，交由親屬照顧休息，家屬對於警方的積極協助表達由衷感謝。

大林派出所所長曾儒義表示，老年人走失事件時有所聞，為避免憾事發生，呼籲民眾若家中長者有迷途風險，可考慮為其配戴防走失手環、鑰匙圈或GPS定位器，或在衣物內側繡上緊急聯絡方式，以便在關鍵時刻快速確認身分並聯繫家人。社區居民若發現疑似迷途的長者，請撥打110報案，讓警方提供即時協助。