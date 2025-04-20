蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

▲改變天津天際線的117大廈。（圖／翻攝微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

自2008年開工的天津117大廈，後因資金斷鏈而於2015年停工至今。由於結構高度達596.5公尺，聳立在天津極度醒目，被稱為是世界「最高爛尾樓」。如今傳出天津117大廈將於4月底復工，並在2027年完工，將甩掉「爛尾樓」稱呼。

《每日經濟新聞》報導，屢傳復工的天津117大廈已獲得新的施工許可，計劃於4月30日復工。

從施工許可資訊來看，工程名稱為「天津高新區軟件和服務外包基地綜合配套區中央商務區一期（117辦公樓及商業裙樓）（剩餘工程）」，建設單位為高銀地產（天津）有限公司，施工時間為2025年4月30日至2027年4月30日，合約價格為5億6874萬元（人民幣，下同），總面積為41萬8020平方公尺。

此次復工的項目單體分別是117塔樓（地上面積36萬9380平方公尺，地上層數117層），商業廊（西裙樓，地上面積為2萬6650.3平方公尺，地上層數共3層），商業廊（東裙樓，地上面積為2萬1989.7平方公尺，地上層數共3層）。

▲天津117大廈自2015年爛尾迄今。

天津117大廈於2008年9月10日正式開工，花了4年建完地下室部分；2012年開始建設主塔樓，耗時3年；2015年9月8日，117大廈實現建築結構封頂。

然而，這座摩天大樓命運多舛。封頂後，天津117隨即因開發商資金鏈斷裂被迫停工，次年雖獲中國信達與信風投資聯合注資90億元，卻仍未擺脫困境。此後10年間，項目歷經停工、復工、股權轉讓等重重波折，最終淪為爛尾樓的代名詞。

今年以來，117大廈多次傳出復工消息，但均未得到證實。如今，施工許可證已正式下發，陸媒形容，這座擁有12項世界之最和「中國結構第一高樓」光環的高樓，終於等來了復甦。