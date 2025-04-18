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連5天悶熱「高溫飆35度」　下周三雷雨襲全台

▲▼天氣配圖,示意圖,海邊,戲水,救生員, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今起到下周二白天溫暖悶熱，局部高溫上看35度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(18日)到周末天氣溫暖悶熱，局部高溫上看35度，周末台灣北部海面有鋒面通過帶來水氣，北部、東北部和各地山區零星或午後雷陣雨；下周三另一道鋒面通過，天氣更不穩定，全台各地有短暫陣雨或雷雨，不過溫度將可轉涼。

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天上午各地多雲到晴，整體水氣比昨天增加，中午過後在熱力作用影響下，山區和北部開始有午後雷陣雨出現；由於東方海面有鋒面系統，未來幾天台灣北部海面也會有鋒面接近和通過，周末兩天鋒面將通過北部海面帶來不穩定環境，下周一和下周二白天為相對空檔，下周三又有另一道鋒面系統通過，天氣明顯更為不穩定。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今天天氣預測。（圖／氣象署提供）

今日上午多雲到晴，高溫也相當高，謝佩芸說明，西部高溫可到30度以上，中南部約33到34度，感受悶熱，東半部28到29度，山區午後有雷陣雨，北部中午後也有局部雷陣雨。

未來幾天降雨趨勢方面，謝佩芸分析，周末兩天跟今天類似，鋒面接近、水氣增加，大部分時間天氣大致穩定，北部會有零星短暫雨，各地山區、東北部有午後雷陣雨，中南部平地多雲到晴和悶熱；下周一、下周二白天北邊海面鋒面通過，水氣減少，大致晴到多雲，東北部有午後零星雨。

不過下周二晚間又有另一道鋒面接近，謝佩芸表示，北部、東北部天氣不穩定，下周三鋒面通過，全台各地有短暫陣雨或雷雨，天氣相當不穩定。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，謝佩芸指出，今天到周末，甚至到下周一、下周二，整體沒有明顯東北風和涼空氣影響，台灣附近吹西南風帶來暖熱空氣，白天高溫相當高，西半部基本上可到30度以上，局部地區有機會到34到35度，中南部內陸平原區高溫比較高，感受偏熱，要等到下周三鋒面通過後，整體溫度才會下降。

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