澳洲復活節周末頻傳溺斃！　累計5死、2失蹤

▲澳洲多名釣客、泳客溺斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲復活節連假一開始就傳出多起溺水意外，截至目前已有5人喪命，另有2人失蹤，當局仍在持續搜救。此次災難發生在澳洲東岸多地，當地近來遭遇強勁巨浪侵襲，導致海邊活動風險劇增。

BBC報導，其中一起事故發生在新南威爾斯州南部的塔特拉（Tathra）附近，一名男子於19日被發現陳屍海中。這起意外發生前一天，該州已有一名58歲釣客與另2名男子分別在不同地點溺斃。

在雪梨附近，一名男子18日被巨浪捲入海中，目前仍下落不明。同日，在維多利亞州的聖雷莫（San Remo）也發生一宗悲劇，一組遊客被海浪沖入海中，一名女子不幸溺斃，另有一名男子失蹤；警方表示，其中一名女子成功游回岸邊，但另一名女子與男子則未能脫險。

維多利亞州州長艾倫（Jacinta Allan）形容這是「非常悲慘的復活節開端」，並表示，「對於失去親人的家庭，我致上最深切的慰問。而接下來我們可能還將面對更多令人難過的消息。」

澳洲東岸目前仍受到惡劣海況影響。澳洲救生組織「澳洲海岸救生協會」（Surf Life Saving Australia）負責人威爾（Adam Weir）提醒民眾，海岸活動需格外謹慎，應優先選擇有救生員巡邏的海灘。他指出，根據協會數據，過去10年間在無人巡邏的海灘已有630人溺斃。

威爾強調，「這些海岸雖然風景迷人，但往往隱藏著看得見與看不見的危險。我們的建議很簡單，停下來、觀察、保住性命（Stop, Look, Stay Alive）。」