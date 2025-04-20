新北挖眼案醫院檢查才驚他「沒眼球」！急通知警送來　還是晚了

記者趙蔡州／綜合報導

新北市雙溪區17日發生一起驚悚挖眼案件，42歲簡姓男子與59歲連姓鄰居發生衝突，打鬥過程中他竟用手將連男的眼球挖出。連男被送醫後，醫護人員在檢視傷口準備清創時，才發現連男的雙眼「沒有眼球」，嚇得立刻通知警方，警方不久後在現場找到2個眼球，但送到醫院時已來不及了，連男確定失明。

連、簡兩人是隔壁鄰居，連男是電器行老闆，簡男則是五金行老闆，兩人17日上午因住家中間的水管問題打架，過程中連男咬住了簡男的手臂，簡男在掙脫時意外把手指插入連男的雙眼，大力挖出連男的眼球並丟到地板上。簡男看見連男「受傷」倒地後，主動到派出所自首。

▲警方鑑識人員在衝突現場找到一顆完整眼球，另一顆則遭捏爆破裂。（圖／記者郭世賢翻攝）

警消趕到後，發現事故現場亂成一團，非常多盆栽都被撞倒，連男則倒臥在地、滿身鮮血，因此立刻將連男送醫。醫護人員替連男檢視傷口時，才發現連男的雙眼「沒有眼球」，嚇得立刻通知警方，警方鑑識人員不久後在現場找到一顆完整眼球、另一顆被捏爆破裂，火速以專車送往醫院，但由於2顆眼球都有破損，加上時間間隔太久，已無法手術接回，連男確定失明，目前仍在林口長庚插管治療。

警方偵訊後依「殺人未遂罪」將簡男移送地檢署，檢方複訊後諭知簡男12萬元交保。簡男母親19日出面受訪替兒子抱屈，表示兒子從未跟人家打過架，是連男經常騷擾他們，一家人早已跟連男有嫌隙，也有其他住戶跳出來表示，連男就是壞鄰居，讓大家非常頭痛。