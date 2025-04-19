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新北挖眼案受害者「被爆是惡鄰」！長期欺負兇嫌父母　鄰居受不了

▲▼新北傳出鄰居衝突挖眼案，受害者被爆是壞鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北傳出鄰居衝突挖眼案，受害者被爆是壞鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／新北報導

新北市雙溪區17日上午發生驚悚挖眼案，42歲簡姓男子與59歲連姓鄰居起衝突，簡男挖掉了連男的雙眼，導致連男失明，目前仍在搶救中。隨著案件經過調查，連男的身分也被挖出，竟是鄰居眼中的頭痛人物，簡母也為兒子抱屈，指稱時常受到連男騷擾，就連自己跟高齡80歲的丈夫都時常受到欺負。

這起案件發生在17日上午9點多，五金行老闆簡男與電器行老闆連男原先是鄰居，不過雙方為了廢地水管處理的問題，發生嚴重衝突。簡男使用磚塊攻擊連男、連男則是反咬住簡男的手臂，衝突持續擴大。

簡男為了掙脫連男，將手指插入連男的雙眼，接著把兩顆眼球挖出、丟在地上，場面相當驚悚。連男由於傷勢過重，被送往林口長庚插管搶救，雙眼也確定失明。

▲▼新北傳出鄰居衝突挖眼案，受害者被爆是壞鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北傳出鄰居衝突挖眼案，受害者被爆是壞鄰居。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡男後續被依照殺人未遂罪送辦，經過調查後，檢方諭知12萬元交保。對此，簡母19日出面受訪，替兒子抱屈，指稱兒子從未跟人家打過架，並還原了鄰里間的相處情況，雖然不知道案發全貌，但一家人早已跟連男有嫌隙。

簡母指稱，連男時常騷擾他們，時常三更半夜拿東西敲打、製造噪音，且不管他們要做什麼事情，連男都會出面阻擋，高齡80歲的丈夫也常常受連男欺負，連男還會偷拍他們上廁所，在這邊生活十分痛苦。

此外，簡母還說，除了他們一家，隔壁的民宿也時常受到連男欺負，想知道連男有多惡質，問民宿業者最清楚。

除此以外，也有其他住戶跳出來表示，連男就是「壞鄰居」，讓大家非常頭痛。陳姓鄰長對此稱，雙方過去早有糾紛，不過當時並未演變成肢體衝突，可能積怨已有，才會有這次事故發生，詳情他並不清楚。

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