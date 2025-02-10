彰化鞭炮釀悲劇！男搬運爆竹被炸死　他半張臉粉碎摘右眼失明

▲彰化縣消防局宣導爆竹使用。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

元宵節將至，消防局提醒爆竹煙火容易造成人員受傷，更可能引發火災。彰化縣去年度因爆竹煙火有8人受到輕重傷，其中一名男子右臉被鞭炮炸得血肉模糊，經醫院檢傷，患者除了嚴重的燒燙傷，右顏面骨爆裂、頭骨及右眼球也破裂失明，傷勢相當嚴重。

消防局表示，內政部消防署統計，113年度全國因燃放爆竹煙火引起火災件數共計178件，總共造成19人受傷，其中彰化縣因爆竹煙火發生事故共3件，導致8人受傷，其中一名男子因好奇玩鞭炮，造成臉部遭炸傷、送到彰基急診，所幸意識清楚，最後將眼球摘除。

▲彰化縣消防局宣導爆竹使用。（圖／消防局提供）

彰化縣一名陳姓爆竹經銷商，2年前於春節前夕購買大量的爆竹煙火，堆置在自家的儲藏室和騎樓，和小貨車後車斗，未料陳男的爸爸在搬運時，因近距離接觸，不慎遭炸成重傷，當場失去呼吸心跳送醫不治。

消防局提醒民眾，熱鬧團圓慶元宵時，爆竹燃放也要當心，可考慮以音樂、小提燈、猜謎語、踩街、欣賞燈光秀、光雕秀...等活動，替代傳統的爆竹煙火燃放，這不失為一個環保且安全的選擇。

呼籲民眾應選擇購買貼有「認可標示」的爆竹煙火，切勿購買來路不明或未經檢驗的產品；燃放爆竹煙火時，切勿串接、堆疊施放爆竹，並請依照使用說明施放；未滿12歲兒童應由父母陪同施放，並禁止施放「飛行類」、「升空類」及「摔炮類」之爆竹煙火。

依據「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，消防局提醒民眾，晚上10點至隔日上午6點，不得施放笛音或爆炸音之煙火，經勸告不聽者，處罰鍰新臺幣3萬元至15萬元；家中如有未滿12歲之兒童，應由父母、監護人陪同，違反者可處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰。

▲彰化縣消防局宣導爆竹使用。（圖／消防局提供）