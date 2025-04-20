年資夠又能力好「卻不願升主管」　過來人秒懂曝1狀況：傻了才當

▲新世代不願當主管了嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人努力工作，爭取升職加薪；但也有些人覺得穩定就好，對主管職沒興趣。近日就有網友發文透露，他發現在職場中，有不少同事的能力其實不錯，但卻不願升主管，就算被念沒有企圖心，也只是笑笑帶過，新世代已經不追求升遷了嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「現在不流行升主管的卦」為標題發文，提到他已經入職場多年，近來他發現，職場中有不少同事都不想升主管。他坦言，這樣的人其實能力很不錯，不只年資夠，業務也很熟悉，但不知道為什麼，卻會婉拒升主管，或者推給家裡。

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不過原PO也說，這樣的人可能也不喜歡聊天、工作很默默，下班時間到了就消失，更不會去討好主管，讓他覺得非常神祕。另外，即便因為不想升主管而被念沒有企圖心，他們也只是笑笑帶過，因此原PO就想知道，新世代已經不追求升遷了嗎？

貼文曝光後，不少網友都直言，「我啊，上去有什麼好的，壓力大，要會玩政治，累啊」、「錢少事多還要應付老闆」、「錢差沒多少，現在新人難管、愛離職」、「很多公司錢沒加多少，帶人累又煩還要教，是欠他的喔」、「我這底下的人出包都是罵主管，誰愛誰當」、「主管責任多，薪資又沒增加多少」。

更有網友指出，「上面、下面都對你不爽，初階主管最慘」、「小主管真的是最可憐的，下面被主管討厭，上面被主管譙」、「中層主管根本夾心餅乾，傻了才當」。另有網友回應，「講得好像以前沒有這種」、「其實就是錢太少而已」、「回家兼差，時薪更多」、「升主管都是自己人，好像想升就可以一樣」。