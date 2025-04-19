不是去大賣場！他都去中藥行買「1款調味料」　內行人秒懂：比較香

▲有些人會到中藥行買白胡椒粉。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果有使用胡椒粉的需求，會去哪裡購買呢？近日有網友發文透露，他都是去中藥行買白胡椒粉，而且一買就是一大袋，不料同事得知後卻很驚訝，他去中藥行買白胡椒粉很奇怪嗎？貼文曝光後，一票網友都直呼，「不會欸，常去買黑白胡椒還有梅子粉」、「不會啊，很香，我也都去中藥行買」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「去中藥行買白胡椒粉會很奇怪嗎」為標題發文，提到他如果要買白胡椒粉，都是去中藥行，而且一買就是一大袋，要不然如果去賣場，大多都只有小瓶的。不過，同事得知後，卻覺得很驚訝，因此原PO就想知道，去中藥行買胡椒粉會很怪嗎？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「不會，我親戚開中藥行，我胡椒都是跟他們拿一大包再分裝小罐子」、「他們是純的，比較好用，不然很多市售都是配成胡椒鹽或加其他香料」、「很正常」、「中藥行的胡椒粉是最頂的啊，傻傻的」、「不會，我煮胡椒蝦都用這種再調配，很頂」、「中藥行的胡椒粉比較香，內行人都去中藥行買」。

還有網友回應，「很多人會去中藥行配滷包」、「買花椒不錯」、「不會啊，還可以買滷味的滷包」、「雖然沒買過但不奇怪，我也會去買燉排骨藥包」。

根據《中時新聞網》報導，一名開中藥行30年的林姓老闆曾透露，中藥行賣的胡椒成分比較單純，不過如果要去中藥行購買，最好要找信任的店家，或者表明要現磨的胡椒，因為現在只有約兩成中藥行有販售現磨胡椒，若是向批發商購買磨成粉的，品質就會差一些。