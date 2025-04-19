　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林沛祥罷免案涉偽造！警清晨約談遭質疑　基隆地檢澄清未偏頗

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆地檢署。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對近日警方清晨上門約談罷免國民黨立委林沛祥案連署人的作法，引發外界批評執行過當，基隆地檢署今（19日）發表聲明澄清，強調考量市民多數在外地工作，為減少民眾往返不便，才選擇在早晨進行調查，並強調過程依法辦理、具彈性處理，並未偏頗特定政黨。

基隆市昨（18日）清晨有多位市民反映，警方以2人1組形式上門，詢問是否參與林沛祥罷免案連署，引發部分民眾誤以為是詐騙上門，甚至有「查水表」之疑慮。民進黨基隆市議員張之豪指出，當日上午6點多就有警員按鈴，稱係受選舉委員會委託，調查民眾是否簽署罷免立委的連署書。對此，不少輿論與政論節目主持人謝震武皆批評執法手段過當。

基隆地檢署表示，檢察官日前指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局等單位，針對涉嫌偽造的提議人名冊展開查證。偵辦人員依法持傳票，請民眾協助說明。針對早晨執行時機引發爭議，地檢署解釋，因基隆市民多有通勤、外地工作的情形，若於上班時間後再請民眾回基隆說明，將更為不便，因此選擇早上前往。

基隆地檢署強調，執法人員於現場均有向當事人說明案由，若民眾有急事，也可向承辦人員反映，配合情況彈性處理，並不會強制拘提或造成不當壓力。

針對外界質疑執法偏頗，基隆地檢署則指出，與罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪有關之連署名冊，若有偽造情節者，同樣已分案調查中，絕無偏袒或選擇性辦案情況。地檢署強調，將持續秉持中立、客觀立場，查明罷免程序中是否涉及刑事不法，以維護民主法治與民意機制的正當性。

【更多新聞】

►基隆藍委林沛祥罷免案「116件有詭」涉偽造文書　檢調約談多人

►牠是被槍殺！糙齒海豚桃園擱淺亡　解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

►違停被檢舉！殯葬業者出狠招　擺靈獅LED跑馬燈嗆：吃飽太閒

►酒後失控全都錄！新北男當街飆國罵暴打女友還推警　傷害罪送辦

►金山街頭濺血！借車不成拿石塊猛砸頭　還嗆：見一次打一次

►基隆廟口「餓肚搶匪」遭熱血男飛奔壓制　輪椅女感動：幸好有他

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6縣市深夜大雨特報！最新警戒區域曝
20歲嫩妹血便以為痔瘡！一檢查才知「大腸長腫瘤」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

林沛祥罷免案涉偽造！警清晨約談遭質疑　基隆地檢澄清未偏頗

嘉義男酒駕「自撞電線桿」1死1傷　貨車車頭嚴重凹陷、碎片散一地

挖眼案受害者父「是雙溪知名人物」！電器行是網紅景點

離奇自摔1死1傷！雙載噴飛落農田　阿姨傷重不治13歲外甥女命危

新北挖眼案受害者「被爆是惡鄰」！長期欺負兇嫌父母　鄰居受不了

彰化139線再出事！阿北騎車彎道失控自摔　受傷送醫　

她斑馬線「推輪椅狂頂」轎車　駕駛1動作讓全場嘆：已經輸一半了

快訊／高雄「雙罷劫」總部遭搜索　負責人徐尚賢遭聲押

竹北虐童健身教練跑了！法院發布通緝、沒入300萬保證金

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　霹靂小組荷槍實彈破門逮41賭客

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

【咬不斷啊！】男見越南春捲大讚皮真脆　咬一口傻眼直呼：是塑膠

【情侶挑戰】兩人輪流挑戰呈現鮮明對比XD

【勸到心累】行人無視號誌直衝斑馬線　義交勸不住怒喊：聽不懂國語？

Coldplay隔8年首爾開唱「每次來都沒總統」超地獄XD

TWICE當Coldplay開場嘉賓　合唱〈WE PRAY〉

林沛祥罷免案涉偽造！警清晨約談遭質疑　基隆地檢澄清未偏頗

嘉義男酒駕「自撞電線桿」1死1傷　貨車車頭嚴重凹陷、碎片散一地

挖眼案受害者父「是雙溪知名人物」！電器行是網紅景點

離奇自摔1死1傷！雙載噴飛落農田　阿姨傷重不治13歲外甥女命危

新北挖眼案受害者「被爆是惡鄰」！長期欺負兇嫌父母　鄰居受不了

彰化139線再出事！阿北騎車彎道失控自摔　受傷送醫　

她斑馬線「推輪椅狂頂」轎車　駕駛1動作讓全場嘆：已經輸一半了

快訊／高雄「雙罷劫」總部遭搜索　負責人徐尚賢遭聲押

竹北虐童健身教練跑了！法院發布通緝、沒入300萬保證金

桃園民宅暗藏推筒子職業賭場　霹靂小組荷槍實彈破門逮41賭客

財金公司今凌晨　辦理ATM跨行服務系統主備中心切轉演練

最低2千元有找！「5飯店線上住宿券」2.5折　台中新旅宿也適用

MAN卡車「德國全新電池生產線」啟動！年產量10萬模組滿足商用車需求

悠遊三大電子票證聯名信用卡沒嗶就停權　4銀行實施

小許瑋甯懷女「被狂說是男寶」　只認同1句當誇獎：真的瘋掉！

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

社會熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

新北挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

挖眼案受害者父親　是雙溪知名人物

「金髮Yuki」被認證是男的涉犯偽造文書

25歲女露事業線男模店爽玩卻賴帳

中壢警掃蕩酒店　15泰女美腿擠爆拘留室

「最美檢察官」相驗見端倪　逮殺人魔毒害妻小

更多熱門

相關新聞

LIVE／二階連署衝刺　罷團上凱道「拒絕統戰，守護台灣」大遊行

LIVE／二階連署衝刺　罷團上凱道「拒絕統戰，守護台灣」大遊行

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場，現場也安排全台各地罷團連署書擺攤，在罷免藍委第二階段連署尾聲最後衝刺。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

基檢攜手社福跨界合作　更生人重返社會之路

基檢攜手社福跨界合作　更生人重返社會之路

男當街亮刀　警搜出「喪屍煙彈」栽了

男當街亮刀　警搜出「喪屍煙彈」栽了

辦國民黨涉幽靈連署　新北檢聲押吞敗提抗告

辦國民黨涉幽靈連署　新北檢聲押吞敗提抗告

關鍵字：

基隆連署查水表

讀者迴響

熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

男被鄰徒手挖雙眼　高大成：應判死刑

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

31年手機品牌宣布退出市場！

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

新北挖眼案受害者被爆是惡鄰！長期欺負兇嫌一家

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg

地上找到2眼球急送醫院來不及　他永遠失明

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

義監獄首設性愛房　囚犯可和伴侶恩愛2hrs

快訊／凱道宣布湧4萬人　呱吉：絕對比北檢外多「除非加上往生者」

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

賴清德慘遭紅布幕蓋頭 #母娘文化館 #揭牌

安心亞化妝到一半突然跳舞　造型師慌張退場XD

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面