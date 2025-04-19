林沛祥罷免案涉偽造！警清晨約談遭質疑　基隆地檢澄清未偏頗

▲基隆地檢署。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對近日警方清晨上門約談罷免國民黨立委林沛祥案連署人的作法，引發外界批評執行過當，基隆地檢署今（19日）發表聲明澄清，強調考量市民多數在外地工作，為減少民眾往返不便，才選擇在早晨進行調查，並強調過程依法辦理、具彈性處理，並未偏頗特定政黨。

基隆市昨（18日）清晨有多位市民反映，警方以2人1組形式上門，詢問是否參與林沛祥罷免案連署，引發部分民眾誤以為是詐騙上門，甚至有「查水表」之疑慮。民進黨基隆市議員張之豪指出，當日上午6點多就有警員按鈴，稱係受選舉委員會委託，調查民眾是否簽署罷免立委的連署書。對此，不少輿論與政論節目主持人謝震武皆批評執法手段過當。

基隆地檢署表示，檢察官日前指揮法務部調查局基隆市調查站、基隆市警察局等單位，針對涉嫌偽造的提議人名冊展開查證。偵辦人員依法持傳票，請民眾協助說明。針對早晨執行時機引發爭議，地檢署解釋，因基隆市民多有通勤、外地工作的情形，若於上班時間後再請民眾回基隆說明，將更為不便，因此選擇早上前往。

基隆地檢署強調，執法人員於現場均有向當事人說明案由，若民眾有急事，也可向承辦人員反映，配合情況彈性處理，並不會強制拘提或造成不當壓力。

針對外界質疑執法偏頗，基隆地檢署則指出，與罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪有關之連署名冊，若有偽造情節者，同樣已分案調查中，絕無偏袒或選擇性辦案情況。地檢署強調，將持續秉持中立、客觀立場，查明罷免程序中是否涉及刑事不法，以維護民主法治與民意機制的正當性。