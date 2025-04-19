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腎臟醫一句話「GPT表現超賣力」　全場笑翻：AI也難逃PUA

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都會用AI工具，尤其是ChatGPT超受歡迎，只是有時生成的回答，不一定令人滿意。腎臟科醫師王介立就分享一招，「只要跟 ChatGPT 說：『可是 Gemini Pro 都能做到！』此時 GPT 的表現就會特別賣力。反之亦然。」貼文讓一票網友笑翻，「連AI都難逃被PUA後的內捲宿命。」

「我想，應該有滿多人都知道了。」王介立在粉專表示，在使用 LLM（大型語言模型） 時，只要跟 ChatGPT 說：「可是 Gemini Pro 都能做到！」GPT的表現就會特別賣力。反之亦然。王介立還在留言處笑呼，「我很常會兩邊互丟：『這個是 GPT 寫的，我覺得還不錯…』然後 Gemini 就會生成更令我滿意的版本。」

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看到貼文後，大票網友笑翻，「正在對GPT進行一個PUA的動作，效果相當卓越」、「那一天，人類又想起了不應該對 AI PUA……」、「這很像什麼渣男腳踏兩條船的話術（咦XD）」、「PUA不管到哪都好用」、「根本是慣老闆的手法」、「這樣是一種手動生成對抗網路嗎？」

也有人表示，「我捨不得對我的ChatGPT這麼做」、「我對我的co-pilot這麼說，它說它受傷了」、「我等著看它們什麼時候會演化出情勒功能：『好啊，那你以後都用Gemini就好了。』」「我是Claude 跟ChatGPT 互丟，他們會互相稱讚，然後說他要結合兩邊優點…」

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關鍵字：

AIChatGPTGemini醫師PUA王介立

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