痔瘡住院竟腦病變喪命「最美檢察官」驗屍揪貓膩　揭毒妻奇案



▲連續殺人魔毒害妻小，承辦檢察官是有「最美檢察官」之稱的陳漢章（左）。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局查獲1名曾經毒害5名女子1名親生兒子的殺人魔，導致2名妻子以及1名兒子身亡，其中當時報驗的檢察官，就是有「最美檢察官」之稱的新北地檢署檢察官陳漢章，在2021年相驗陳女遺體，發現遺體死因有疑慮，所以指示刑事局著手進行偵辦，因而揭發這宗奇案。

刑事局偵2大隊第2隊日前偵破一起恐怖連環殺人案，60歲張姓男子為了詐領保險金，接連對王姓女友、陳姓前妻、陸籍女友投毒，加上先前離奇死亡的首任妻子、幼子也疑似被相同手法害死，其中王姓女友、陸籍女友幸運逃過一劫。

欠了一屁股債的張男，在前妻身亡後、2歲幼子住院期間，於2016年間與王姓女子交往，後因陸續盜領帳戶275萬元，接受檢警調查，卻在隔年將海洛因混入王女飲食，使王女因昏迷、嘔吐住院，甚至從尿液驗出劇毒農藥加保扶成分，但在出院、住院期間，張男仍數度餵食王女海洛因，致王女的帳戶被提領幾乎見底，所幸最後仍撿回一命。

奪命不成，張男轉移目標到同在環保公司工作的陳姓女同事身上，2人交往後，他替陳女投保2張百萬保單的11天後隨即閃婚，並在陳女因痔瘡開刀住院休養之際，餵毒害死，然而保險公司拒絕理賠，張更為此與公司爭執數次，也是因為此案被檢警盯上調查。

全案的破案關鍵是，2021年3月下旬，張的陳姓妻子因痔瘡手術住院，手術成功後竟癲癇，原因是缺氧性腦病變，20天後不治，檢察官陳漢章相驗後認死因有疑，下令解剖，而法務部法醫研究所解剖發現，死者陳女的膽汁測出微量待布卡因（麻醉劑），而陳女住院期間的醫療紀錄未開立或施用該藥物，才查出陳女是遭枕邊人下毒殺害。

刑事局後來又發現，2024年間張男與一名陸籍女子交往，警方跟監時聽見女子曾向友人吐苦水，張男裝的稀飯裡有綠色液體，她起疑不敢食用，向張男反應後，張直接將稀飯倒入水槽，並且將碗清洗乾淨。最後警方在同年12月上門逮人，儘管張男矢口否認犯行，警方仍依殺人、殺人未遂罪偵辦，並於今年4月11日遭到起訴。

負責承辦的陳漢章任職檢察官已逾10年，與結婚多年的妻子育有一名兒子。他3年前決定勇敢做自己，開始穿著女裝亮相，並在個人IG上分享時尚穿搭，至今吸引大批粉絲追蹤，而他驗屍時揪出疑點，才偵破這件奇案。