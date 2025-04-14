快訊／陳政谷拒3.5億交保！當庭喊寧願去關　法官「如願」收押

▲九州案陳政谷2億交保二度遭撤銷，今中院先裁定3.5億交保，陳不願意，法官裁定收押。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

九州博弈集團案被告陳政谷、前警界高官林明佐2億天價、1200萬交保，二度被台中高分院撤銷，發回地院更裁。陳政谷在庭上砲轟檢察官濫權，直接表達不願繳具保金，寧願繼續關，檢方刻意營造有逃亡情況。中院仍裁定，陳政谷加保至3億5千萬，但陳當庭表示不願意，要求「我直接進去關」，合議庭再度評議後，裁定收押。

陳政谷今日在庭上說，就事論事，當初以1000萬交保、後來2億交保，都是配合，反而是檢察官邏輯錯亂，我要告發檢方濫權。當時檢方持有拘票後，卻刻意等了2天，才到機場要飛韓國時，才突然來抓人，「若我要逃亡，有可能用自己的名字訂機票嗎？若中間一日我偷渡，這筆帳要算誰的？」

陳政谷辯護律師則細數，檢方統計犯罪所得438億中，大多是虛構，當中有多數為檢方推論，要說438億實在太誇張，二審法官說2億交保金跟實際犯罪所得有落差，實則是錯誤。

陳政谷辯護律師更說，當初檢方聯繫找人，不是用文書，反而是用電話聯繫，誰知道是不是詐騙集團？根本沒依照法令，還稱陳沒準時到案，倒果為因。

檢方則回應，陳政谷在偵查期間失聯，甚至在高雄旅館才被拘提到案，辯護律師說是詐團聯繫，但為何又跟詐騙集團約時間？令人匪夷所思。至於在機場拘提陳政谷到案，是偵查實務常見做法，拘提程序均是合法，被告辯護律師卻一再爭執，模糊焦點。檢方強調，犯罪所得438億已經清楚示明，辯護律師得意洋洋細數內容，卻都是斷章取義。

中院評議後，原裁定陳政谷3.5億交保，需配戴電子腳鐐、限制住居出境出海8月，但陳政谷當庭表示不願意，並且說自己沒錢，寧願進去關。合議庭問陳是否無法辦保？陳回答是，合議庭評議後再度做出裁示，裁定收押。