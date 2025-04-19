成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他秒搶4盒驚呆：這在札幌排爆

▲成田機場。（圖／記者廖婕妤攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧超愛飛日本旅遊，是資深旅日達人，熟知各種熱門伴手禮。最近他要從成田機場搭機返台時，意外發現一款超搶手土產居然擺超滿、沒人拿，「這在札幌的大丸還有新千歲機場根本就是一早大排長龍，很快就賣光的東西，在這裡竟然無人聞問！」話題引發熱論。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」驚喜發文，「各位同學！成田機場二航廈有SNOW啊！！！在Fa-so-la免稅店第一排，但根本沒有人拿沒有人認識他，這是什麼情形！」會這麼說，是因為該款餅乾「SNOW CHEESE」是北海道超受歡迎的土產，在當地常常大排長龍，連日本人都心甘情願排隊購買。

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林氏璧忍不住笑呼，「你們都沒有去過札幌齁～～～這在札幌的大丸還有新千歲機場根本就是一早大排長龍，很快就賣光的東西」，沒想到不僅在成田機場看到，而且還擺得滿滿的，沒什麼人拿，「馬上來搬個一大三小盒回家」，並順便推薦旁邊的台灣朋友購買，「可是我沒吃過…根本買不到啊！」

貼文引發熱論，就有人分享這款點心有多搶手，「在札幌大丸和新千歲機場親眼看過排超長的人龍，就是在買SNOW，在大丸排隊的幾乎都是日本人」、「札幌大丸2024/09月，約09:00排隊20人內，10:00開賣才到場品項就不齊了！三種品項每人每項僅限兩盒！」

另外，有人則補充，SNOW CHEESE原本只有大丸札幌店和新千歲機場店，也就是只有在北海道才買得到。不過最近成田國際機場第二航廈有期間限定店（FaSoLa TAX FREE AKIHABARA Terminal2），時間是4/8～5/13。

其他網友則紛紛留言，「上次札幌排了40分鐘，我還蠻喜歡的」、「竟然有！我上次去札幌看到排隊的人，馬上斷然放棄」、「前兩天剛帶回來，也很驚訝居然沒人搶」、「喜歡起司的超推薦，上次札幌回來買了6盒，真的是一早排隊，連日本人都排。」也有人表示，「吃過，但有點小失望」、「真正的中毒者對類似的餅乾大概膩了，萬變不離其宗，幾乎都是貓舌餅乾的主體夾奶油餡」、「都是奶味，還好，不喜歡。」