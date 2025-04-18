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【廣編】《すし謙x大謙堂》鍾謦謙、郭詩謙兩位職人跨界合作　味覺與器物的極致共鳴

▲▼美食,藝術,職人合作,器皿設計,跨界合作,すし謙,大謙堂。（圖／大謙堂提供）

▲「すし謙」主廚鍾謦謙（左）與「大謙堂」陶藝家郭詩謙跨界合作，展現味覺與器物的極致共鳴。

【廣編特輯】

當一位16歲即離家磨練、歷經高玉、壽司芳等名店的日料職人鍾謦謙，遇上一位自鶯歌土壤中成長、作品從台灣走到國際的陶藝雕塑家郭詩謙，雙謙職人會激盪出什麼樣的火花？

台北樂利路上的低調日料品牌「すし謙」，開始一場極具意義的跨界合作。主廚鍾謦謙與陶藝家郭詩謙聯手，以料理與器物為語言，展開一場跨越味覺與視覺的深層對話，不只重新定義了壽司與器皿之間的關係，更展現兩位職人對「美」與「生活感」的深層共鳴。

「すし謙」主廚鍾謦謙，年僅32歲便已在台灣日料界嶄露頭角。憑藉精湛的技藝和對食材的極致追求，迅速獲得台灣饕客的青睞。鍾主廚不僅擁有深厚的傳統日料技法，更巧妙融合來自日本的頂級食材與歐洲元素，創造出獨具特色的Omakase料理。秉持著「料理是一場感官與空間的共鳴體驗」，並強調精心挑選的器皿是完美用餐體驗中不可或缺的最後一塊拼圖，讓每道料理在呈現出無與倫比的美感與風味的同時，亦帶來視覺與味覺的雙重享受！

大謙堂創辦人-郭詩謙老師，是從台灣走向國際的陶藝與雕塑藝術家，長年致力於柴燒茶具、器皿與雕塑創作。擅長以雙手詮釋自然意象與生命感受，作品融合傳統工藝與當代美學，其創作皆屢屢在國內外展覽中獲得高度肯定，展現台灣藝術走向世界的強大能量。郭老師曾為台北米其林二星「祥雲龍吟」、永心鳳茶等知名品牌打造專屬餐器，也與多位日本米其林星級料理人合作，深諳餐飲美學與器皿的精微關係。這次他為「すし謙」量身設計猶如藝術品的餐具，——既能承載鮮味，也讓食材與器物之間達成無聲的對話。

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