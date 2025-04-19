快訊／「罷雙吳」涉幽靈連署！　國民黨2人羈押禁見、2無保請回

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

大罷免潮遍地開花，民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提案涉及「幽靈連署」，北檢17日指揮調查局兵分多路進行搜索，並約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，徹夜複訊後18日清晨5時聲押禁見。北院今天凌晨裁定姚富文、初文卿，收押禁見；曾繁川，無保請回，犯嫌不足，與另3人不同單位；黃呂錦茹，無保請回。

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹交保。（圖／記者劉昌松攝）

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，檢調4月14日發動首波行動後，諭令劉思吟、賴苡任、滿志剛50萬元交保，李孝亮、劉思吟丈夫林叡30萬元交保，陳冠安20萬元交保，均限制出境出海。

專案小組持續分析比對，發現部分遭偽造的連署書中，有明顯同筆跡抄錄的情形，參考首波約談到案人員的供述，懷疑國民黨市黨部人員涉案，因此向法院聲請搜索票，17日前往涉案的黃呂錦茹等4人住居所及國民黨台北市黨部、第一區黨部共6處進行搜索。

台北地檢署18日清晨5時許，針對黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人，向法院聲請羈押，北院今天凌晨裁定姚富文、初文卿，收押禁見；曾繁川，無保請回，犯嫌不足，與另3人不同單位；黃呂錦茹，無保請回。