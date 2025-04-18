林淑芬嗆黃國昌「臭卒仔」　陳智菡反擊：這就是綠委的品質

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林淑芬今（18日）在立法院議場開轟民眾黨總召黃國昌「臭俗仔」，面對爭議只敢躲在民眾黨女性立委的後面。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡親上火線反擊說，這就是民進黨立委的品質，總召柯建銘在院會拿拐杖打人，其他委員比賽誰罵人比較難聽、垃圾話詞彙比較多，真是一丘之貉。

民眾黨立院黨團今日在立法院提出新公投案，包括「重啟核三廠」與「不在籍投票的移轉投票」等案，且推派民眾黨立委麥玉珍、劉書彬在議場內說明提案，不料，林淑芬卻開始對著黃國昌開嗆，臭俗仔，還想來新北市選舉。

林淑芬進一步開轟，黃國昌叫麥玉珍、劉書彬去講公投案提案，黃國昌自己都不敢講，爭議的事情不敢講，躲在女人後面，沒用的男人，一點架勢都沒有，臭俗仔。

針對此事，陳智菡反批，「這就是民主進步黨立委的品質」。陳智菡表示，黃國昌委員在院會做提案說明，民進黨一票立委就在台下叫囂、辱罵、挑釁，完全不懂尊重他人發言，沒有水準可言。

陳智菡接著開嗆，民進黨立院黨團總召柯建銘在院會拿拐杖打人，其他委員則是在比賽誰罵人比較難聽、垃圾話詞彙比較多，真是一丘之貉。