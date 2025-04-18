1動作找到友人「小號／本帳」驚呆！一票點頭：刪掉就不會了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

許多人會透過社群軟體抒發心情，但有時又不想某些追蹤者知道近況，就有人會創「小號」避免被發現。但就有網友發現，如果朋友在LINE社群傳臉書或IG連結，居然找得到對方小號或是本尊帳號，話題引發熱論。

有網友在Threads分享冷知識，「如果朋友在LINE社群傳臉書或IG連結給你看，你可以發現他的小號或是本尊帳號喔！」並在留言處笑呼「但我從不拆穿他們」，也透露自己被女友封鎖，意外看到對方的小帳。

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看到貼文後，就有人驚呆求問，「怎麼看出來的？求解惑」、「不是只會看到頭貼嗎？看得到帳號哦？」「蛤，怎麼知道，有點不懂」、「想懂加一」。還有人直呼「真的被整過」，小號因此被發現。

對此，原PO就解答，「IG會看到英文帳號，臉書會看到他的臉書名稱，但都僅限於第一次。」也分享他的經驗，「我在當沖的群組裡面，或幾個黑特社團裡面，會看到幾個分享連結的帳號，然後點進去看都會發現他們的社群帳號。」

不過，也有網友知道這件事，分享時就會特別小心，「如果有記得把後面的追蹤碼刪掉，其實就不會了」、「我會把網址貼到新的瀏覽器，再重新按一次分享」、「每次傳reels都很怕忘記刪掉後面的識別碼」、「我都習慣把後面亂改，我就邪惡。」