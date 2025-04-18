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LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲遇到帳號被盜，不怕聊天紀錄找不回了。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

萬一帳號被盜，或是聊天紀錄丟失，可靠著LINE新功能「再次登入」來解決！LINE官方部落格指出，只要按下「再次登入」，系統就會進行核對，確認身分、裝置無誤後，就會完全恢復被盜前的聊天紀錄、貼圖與代幣。

不少人哀號，LINE帳號被盜用後，找不回以前的聊天紀錄，而LINE新功能「再次登入」就能輕鬆還原紀錄外，還能保住原有帳號，就連帳號中的貼圖、代幣等付費產品也能完全恢復。

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LINE官方特別指出，此功能需版本15.4.0（含）以上，就算你沒有做好日常備份，也能超強找回過往聊天紀錄。

至於操作步驟也非常簡單，手機開啟APP後，會看到「再次登入」功能畫面，點選「再次登入」，值得注意的是，若點選「刪除」將會刪除儲存於此裝置上的所有LINE相關資料，且無法復原，請務必小心。

▲▼LINE 推出「再次登入」功能。（圖／LINE）

▲▼LINE 推出「再次登入」功能。（圖／LINE）

▲LINE「再次登入」功能非常實用。（圖／LINE部落格）

LINE官方表示，點選「再次登入」後，系統進行裝置與帳號核對，如核對成功將會進入登入流程；如核對失敗，則會跳出「錯誤」通知畫面，後續系統會引導用戶進行「刪除」裝置資料的流程，請務必留意。

最後，LINE官方提醒，如果用戶是因為帳號被盜用，而使用到「再次登入」功能，在您重新登入後，您的帳號便會從其他裝置上登出（包含您先前登入過的追加裝置）。

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