不是單方面！超多人想要LINE「+1功能」　一票秒懂：封鎖沒用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人習慣用LINE聯絡，從講電話到傳照片都離不開LINE，不過用越久，好友名單難免越來越長。就有用戶求問，「LINE到底什麼時候要推出『刪除好友』的功能啊？」貼文引發討論，「什麼時候才能改成，我刪除對方，對方那邊也能自動刪除我方」、「我想要有一年沒說話群組自動解散的功能。」

有網友在Threads求問「LINE到底什麼時候要推出『刪除好友』的功能啊？」貼文吸引2.8萬人按愛心，有網友表示，「刪除好友早就有了耶，按住那個好友的名字，就會出現啊」、「有這個功能但很麻煩，1.先封鎖對方，2.到你的封鎖名單裡面找到他，3.刪除好友。」

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但就有人搖頭，「什麼時候才能改成，我刪除對方，對方那邊也能自動刪除我方」、「怎麼都沒人知道你只是單方面封鎖刪除，但是你還是會在對方的好友名單內，換頭貼換狀態，對方還是能從好友名單看得到你」、「我想要封鎖刪除以後，資料就變空白，對方再也看不到我大頭貼跟名字的功能。」

還有用戶直呼，「是研發出徹底刪除，不是單方面刪除。對方沒有刪除，留有你的紀錄還是可以追本溯源，根本沒用」、「封鎖對方，對方一樣可以看到我的大頭貼、姓名、動態，我只是無法看到對方的訊息而已，這就是困擾的原因。」

還有用戶紛紛敲碗，「我想要安靜退群的功能」、「我比較希望賴可以分欄分頁，『商業廣告』一欄、『公司群組』一欄、『好朋友』一欄、『家人』一欄，這樣，然後動態個簽可以選擇『僅對某一欄顯示』」、「很需要自訂分類+1，跟以前的MSN、即時通一樣，朋友／家人／工作…現在混在一起，很啊雜」、「什麼時候介面設計可以簡單一點？越來越多廣告、社群、新聞等等功能…我只希望像WhatsApp那樣好好聊天欸！」