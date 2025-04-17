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李珠珢人氣崩跌、掀退粉潮？他曝「接機一幕」粉絲全笑了

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲「AI女神」李珠珢 。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「AI女神」李珠珢日前加入職棒富邦悍將啦啦隊，後來又宣布簽約韓職LG TWINS，不少粉絲失望，「就算只是來撈錢的，基本的還是要做好吧？」因此傳出人氣暴跌。不過，就有網友貼出李珠珢飛台灣的影片，「網路：李珠珢人氣恐崩跌。現實：回來台灣，現場人山人海」，引發話題。

原PO在Threads貼文，文中附上多段影片，是李珠珢近日從南韓飛來台灣時，機場的接機人潮側拍，受歡迎的程度讓原PO直呼，「網路：李珠珢人氣恐崩跌。現實：回來台灣 現場人山人海」，也笑說李珠珢都會幫大家簽名，「簽好簽滿，笑得很開心。」

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▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲很多人在等李珠珢。（圖／原PO授權引用）

貼文引發熱論，「有看到網友說珠珢的排班，4月份韓國那邊已經沒有了，真的不要再說人家只是來台灣過水之類的話了」、「有排班的，班到了自然會來，唯恐天下不亂的人們 」、「台灣不就是愛罵又愛看嗎」、「她只是來台灣工作又不是賣給台灣」、「笑死，因為批評的人跟到場的人永遠不是同一群。」

事實上，對於李珠珢爭議的話題，媒體人黃揚明（剝雞）曾在臉書指出，在這波退粉潮下，短短10天，李珠珢的IG粉絲增加了5萬，破120萬了。有網友認為，LG雙子隊也有大量球迷，簽約自然會帶來新粉絲，「人家南韓LG的球迷也很多好嗎」、「IG課金訂閱也超過1500人了」、「稍微有在關注KBO的就知道，LG雙子隊進場人數是KBO最高的，陣中也有很多球星，漲粉不意外。」

另外，也有人提到，即使是黑粉，也會為了看戲而追蹤，「越退越多，我也是退粉潮不小心關注的那個」、「越抵制的東西，我們越挺」、「跟愛莉莎莎一樣，越黑越紅」、「只要熱度繼續維持，不管是好的壞的都沒關係」、「嘴巴不要，手指很誠實」、「台灣人就是這樣，愛罵結果熱區門票不好買，但珠珠商品還是買不到啊！」

還有球迷分析，李珠珢目前風評兩極，但公司若靜觀其變，等風波過去後多安排她參與活動，人氣應該會回升，「珠珢月底來跳個幾場，盡量再安排一些粉絲活動，事情大概就會過去了，當然未來她自己也要加油就是了，等新鮮感的蜜月期過了，人氣是否能持續，還是得靠個人功夫」、「經紀公司只要好好操作，她還是富邦小公主。」

※本文獲原PO授權引用。

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