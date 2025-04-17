聽到阿姨男友約「進香」…她崩潰爆哭揭獸行　淫狼判4年要去關

▲高雄一名女子進香時，在飯店慘遭阿姨的同居男友性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄女子小花(化名)和阿姨、阿姨的張姓男友同居10餘年，感情原本相當好，沒想到2020年時，3人因進香一起投宿在飯店，張男竟趁阿姨不在場，對小花強吻、揉胸、摸下體猥褻。小花原本隱忍不說，隔年聽到張男又邀約她和阿姨去進香，瞬間崩潰大哭，經阿姨關心，小花才吐露曾遭張男侵犯一事。橋頭地院審理，法官判定張男對有中度智能障礙的小花犯強制猥褻罪，處4年徒刑。張男不認罪，一路上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

判決指出，小花和阿姨、阿姨的張姓男友長年同住。2020年4月22日當晚，3人因參加進香行程，一起投宿在花蓮縣一家飯店房間，隔天早上3人吃完早餐，張男和小花獨自回房拿包包。沒想到一進房，張男就不顧小花拒絕，親吻她嘴唇，並強摸她胸部和下體，對小花猥褻得逞。直到阿姨等了半小時，不見兩人身影而到房間查看，張男聽到聲響才罷手，躲到廁所假裝在如廁。

張男又私下威脅小花不准洩露此事，聲稱阿姨如果知道這件事，就會將小花趕出家門。小花害怕被阿姨責罵而隱忍，直到事發1年多後，小花聽到張男又想邀約她和阿姨一起進香，瞬間崩潰哭出來，經阿姨詢問，全案才曝光。

庭審時，張男否認犯行，不過法官認為，案發前小花和張男相處10餘年，感情相當不錯，小花也表示她只是希望給張男反省，希望法官給張男一點點處罰就好，刑期不用太久，可見小花沒有誣陷張男的動機。

另外，張男也在被阿姨質問後，傳訊給小花說「我的公主對不起是我的錯，妳能原諒我嗎。我沒資格當妳阿丈。祝健康美麗」，法官認為張男正是針對性侵行為對小花道歉，判張男犯行屬實，審酌張男種植香蕉，年收入10餘萬元，目前仍和阿姨、小花同居等情，依他對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，處4年徒刑。張男不服判決，上訴到最高法院被駁回，全案定讞。

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