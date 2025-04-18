台中男深夜長按喇叭還「高速倒車80公尺」　妻：他情緒不穩

記者鄧木卿／台中報導

台中市47歲王姓男子今（18）天凌晨1點多，開車等停漢口路、陝西路口時，突然長按喇叭不放，喇叭聲在寧靜深夜相當刺耳，吵人清夢，甚至不顧後方有無車輛，一路倒車長達7、80公尺，王嫌最後被警方攔下，王妻供稱先生最近精神狀況很差，情緒失控，警方除強制送醫外，依法開高開罰42600元。

▲▼台中男子深夜等停紅燈（上），竟長按喇叭還急倒車，被警方攔截送醫。（圖／翻自社會事新聞影音）

王男深夜在街頭長按喇叭，周遭汽機車都不敢靠近，怕惹上麻煩，王還突然倒車，嚇得後方車子立即轉向閃避，王男誇張行徑全被民眾拍下po網。

台中警二分局立人派出所獲報趕赴現場，王男已駛離，經調閱監視器發現，是1部黑色自小客車所鳴按喇叭，自小客走走停停、倒車、亂按喇叭後，行駛到文心路與成都路時，被六分局何安派出所員警攔獲。

王男情緒不穩，已通知衛生局強制送醫，經聯繫王妻周女表示，先生最近情緒不穩，而且越來越嚴重。

第二分局對王男依違反社維法第72條妨害公眾安寧究辦，最高罰6千元罰鍰，及違反道交條例第41條「汽車駕駛人，按鳴喇叭不依規定」（3百元至6百元罰鍰）及第43條第1項第1款「汽車駕駛人駕駛汽車在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」（6千元至3萬6千元罰鍰）。