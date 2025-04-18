血液病不孤單！新樓醫院義賣＋闖關陪病友　醫師曝「基因療法」有望根治

▲台南新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心也回應此一國際活動，舉辦衛教與公益義賣，邀請民眾一同認識血友病、支援病友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年4月17日是「世界血友病日」，2025年主題為「全民保障：婦女和女童也可能出血」，呼籲社會正視女性也可能罹患出血性疾病的風險，台南新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心也回應此一國際活動，舉辦衛教與公益義賣，邀請民眾一同認識血友病、支援病友。



現場由副院長周立平親自帶領院內醫護同仁，為血友病患送上祝福與關懷禱告。血液腫瘤科醫師林家義也特別介紹血友病的成因與中心成果。他表示，血友病是一種遺傳性凝血異常疾病，病人缺乏凝血因子，容易反覆出血，對生活造成極大影響，展望未來基因治療的突破，為血友病人帶來治癒的曙光。「所幸國內健保已涵蓋凝血因子治療，大大減輕病友負擔。」



活動中也設有趣味闖關與有獎徵答，強化與民眾的互動，並透過義賣活動募款，用實際行動支援病友。林家義醫師也分享，目前正積極關注基因治療的新進展，未來有機會帶來根本性的改善。



新樓醫院血友病照護中心自2019年成立以來，採「全人照顧」模式，量身訂製個別化治療方案，提供舒適空間與整體醫療服務。除生理照護外，中心也關注病友與家屬的心理與靈性健康，定期開設成長課程，幫助病友培養自我覺察與正向人際關係。



適逢新樓醫院創院160週年，醫院秉持「服侍、愛心、盼望」核心精神，持續推動社區健康，朝向「身心靈」整合照護的標竿醫療機構邁進。