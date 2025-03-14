男被眼鏡蛇咬傷！麻豆新樓醫院「6支血清」鬼門關前搶回1命

▲台南市麻豆區一位70多歲男子，在家中田裡工作時，遭到眼鏡蛇咬傷，經麻豆新樓醫院使用了6支抗蛇毒血清搶救，成功穩定病人生命體徵。而順利出院。（圖／麻豆新樓醫院提供）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區一位70多歲男子，在家中田裡工作時，遭到眼鏡蛇咬傷，隨即被緊急送入麻豆新樓醫院接受救治，該名病人因為傷勢危急，醫院急診團隊立刻展開搶救，使用了6支抗蛇毒血清，成功穩定病人生命體徵，而順利出院。

麻豆新樓醫院指出，當時急診施信安醫師在接到病人後，迅速對其進行評估與處置；施醫師表示，病人因受到毒蛇咬傷，且已出現明顯的中毒症狀，必須立即給予抗蛇毒血清進行解毒。經過緊急醫療措施，使用了6支血清，成功穩定病人的生命體徵。

施信安醫師指出，蛇毒的影響可非常嚴重，及時求醫是關鍵。很高興病人在經過專業的急診醫療措施後得以搶救成功，使患者能重新恢復健康。

目前，該名患者經過數日在醫院觀察和治療，評估後已出院，回診時提及非常感謝醫院即時且專業的處置。讓他能恢復健康。

麻豆新樓醫院感謝醫療團隊的努力以及社會各界的支援。在此，呼籲民眾在戶外活動時需特別留意周圍環境，避免與野生動物接觸，尤其是被毒蛇咬傷，請馬上就醫，以保障自身安全。