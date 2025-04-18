她撿到提袋稱「幫保管弄丟一把傘」　結局挨罰1萬元

記者黃翊婷／台北報導

女子小美（化名）去年9月間在速食店撿到一個裝有衣物和雨傘的提袋，卻擅自帶走聲稱是幫忙保管，等到警方找上門時，袋子內的雨傘和一件衣物已經不見了。台北地院法官日前審理之後，依犯侵占離本人所持有之物罪，判處小美罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲小美聲稱自己是先幫失主保管提袋，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年9月間在台北市某速食店內的用餐區桌上，發現一個他人遺落的粉紅色提袋，裡面裝有3件衣物和一把雨傘，總價值共2399元，但她撿起來之後沒有交給店家處理或送交警察機關，反而將提袋占為己有。

失主離開速食店大約10分鐘之後，發現自己把提袋忘在店內，立刻打電話請店員協尋，無奈沒有找到，這才決定報警處理。

小美到案之後辯稱，她是想先幫忙保管，隔天再返回原處看能不能等到失主，但沒有等到，而且提袋裡面的雨傘也被弄不見了。

台北地院法官認為，一般人撿到別人遺失的物品，如果無意據為己有，縱使無法聯繫到失主，也會主動將東西交給店員處理或送至警局，小美撿到提袋卻沒有這樣做，甚至擅自處分提袋中的物品，顯然有意將該提袋據為己有。

法官表示，經查，提袋內的物品除了雨傘之外，還有一件衣物也不見了，考量到小美犯後僅坦承客觀事實，且未賠償損害，最終依犯侵占離本人所持有之物罪，判處她罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。