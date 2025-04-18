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川普不擔心習近平訪東南亞：美中將達成很好協議

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

在美國總統川普發動關稅戰之際，中國國家主席習近平展開了對馬來西亞、越南和柬埔寨的訪問。川普今天表示，他對此並不擔心，認為沒有國家能與美國競爭，並相信美國將與中國達成「很好的協議」。

習近平於14日至18日出訪越南、馬來西亞和柬埔寨，這三個國家分別被川普宣布的「對等關稅」加徵46%、24%和49%的高額關稅。不過，川普隨後宣布該措施暫緩實施90天，期間僅實施10%的關稅。中國則對美國輸入產品加徵125%的報復性關稅，而中國進口到美國的商品面臨高達245%的關稅。

川普今天在白宮接待義大利總理梅洛尼時，對媒體表示他不擔心習近平的出訪會讓中國與東南亞國家走得更近。川普說：「不會，沒有人可以和我們競爭。」

當媒體問及為何不打電話給習近平談協議時，川普僅回答：「我們將會達成協議…我認為我們會和中國達成很好的協議。」

在90天暫緩期內，各國紛紛與美國進行談判。川普先前宣布的對等關稅對歐盟的稅率為20%，而梅洛尼是首位在宣布後訪美的歐洲國家領導人。川普與梅洛尼在白宮橢圓形辦公室受訪時表示：「我們和所有國家的談判都做得很好。」

美國財政部長貝森特也在場補充，目前正與包括日本、韓國、歐盟和印度等15大經濟體討論關稅議題。他說，昨天與日本進行了一場「很棒」的會談，美國也已與歐盟進行討論；韓國下週會派人赴美談判，同時，美國正與印度進行討論，一切「進展快速」。

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