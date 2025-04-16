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川普：球在中國手中　需和美國達成關稅協議

▲▼史上最年輕白宮新聞秘書，李威特（Karoline Leavitt在川普上任後首度召開記者會 。（圖／路透）

▲白白宮發言人李威特（Karoline Leavitt） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今日透露，已有超過15個國家向美國提出關稅協議提案，這些提案「正被積極考慮中」，她相信「很快」就會有一些協議宣布。對於美中關稅戰，她引用川普的最新聲明指出，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

美國總統川普（Donald Trump）在9日宣布，已有超過75個國家聯絡美國，希望進行談判且未採取報復行動。川普已授權暫停實施這項措施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。各國紛紛把握時間與美國進行談判。

在記者會上，李威特表示，川普已明確告訴貿易團隊，希望親自批准所有這些協議。她強調，目前已有超過15個提案「正被積極考慮中」，並相信「很快」能宣布一些協議。

雖然美國對多數國家暫緩實施對等關稅，但對中國加徵的關稅提高至125%，目前累計稅率達145%，以回應中國對美國關稅的報復措施。中國自12日起，對美國商品加徵關稅提升至125%。

媒體詢問川普先前表示，若中國批准字節跳動（ByteDance）旗下短影音應用程式TikTok出售，就會考慮降低中國輸美貨品關稅作為交換，這項提議是否仍有效？李威特引用川普的最新聲明回應說，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

李威特進一步表示，中國和其他國家並沒有什麼不同，除了規模更大之外，他們都想要美國消費者，換句話說，他們需要我們的錢。川普也再次表明，他對於和中國達成協議，抱持開放態度。

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