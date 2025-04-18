114年全中運明台南登場　南投運動重鎮旭光高中選手迎接聖火

▲114年全中運聖火傳遞抵達南投，旭光高中熱情迎接薪火相傳。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

114年全國中等學校運動會將於4月19日至24日在臺南市登場，聖火先前傳遞全台各縣市，本月上旬抵達南投縣，並在縣立旭光高級中學舉行交接致敬儀式；縣政府指出，傳承聖火展現全中運精神，更象徵著南投對體育教育的重視，以及對所有運動選手的激勵與期許。

聖火隊由台南市政府參議陳勝楠領隊於10日抵達南投縣旭光高中，縣府由教育處副處長吳美玲、旭光高中校長何光明、南投縣體育會總幹事洪銘惠等人率領，協助全中運聖火傳遞任務的新興國小校長周進科、光復國小校長鄭佳昇、中興高中主任白瑞隆，及由旭光高中空手道、射箭、足球、網球等該校傑出表現的選手組成聖火隊親自迎接聖火。

南投縣去年以31金13銀31銅贏得113年全中運6都以外的第1名優異成績，今年將再度派出473名選手及隊職員，參加田徑、柔道、角力、跆拳道、射箭、拳擊、擊劍、軟式網球、桌球、輕艇、划船、自由車、滑輪溜冰、游泳等14種競賽項目。

何光明表示，旭光高中選手長年來在空手道、射箭、網球、足球、桌球等項目屢創佳績，去年全中運為南投奪下7金2銀8銅；該校自90年成立空手道隊以來，已累積超過100面全中運金牌，並於國內外賽事中囊括1500面以上獎牌，且孕育出19位總統教育獎得主，尤以傑出校友辜翠萍與谷筱霜為代表，分別於2014韓國仁川亞運、2018印尼雅加達亞運勇奪金牌，更於2022年杭州亞運再添1金1銀，不僅為國爭光，更為南投這片土地寫下光輝燦爛的一頁。

吳美玲表示，全中運即將於4月19日正式揭幕，南投縣的選手們將以最好的狀態迎接這場屬於青春與夢想的賽事，全力衝刺、為南投也為自己爭取最高的榮耀與佳績。