險淪豬仔！男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司+航警聯手攔阻

記者沈繼昌／桃園報導

航警局於2月21日接獲桃園機場某航空公司通報，一名蔡姓旅客在於報到櫃台時僅訂單程機票且無回程機票，詢問時其出國目的地與機票上所在載不同，且神色慌張懷疑恐遭詐騙，航警局人員到場瞭解，蔡男才坦承在博弈網站積欠賭債，在社群網站上認識2人欲介紹其出國工作，且高薪綁約1年還提供食宿及免費機票等條件，航警趕緊告知是海外求職陷阱，險遭詐騙至柬埔寨，後通知其家人帶回，及時遏止被誘騙至海外成為豬仔。

▲航警局21日接獲通報指稱，桃機第一航廈某航空公司地勤人員察覺蔡姓旅客出國僅訂單程機票，無回程機票。（圖／航警局提供，下同）

航警局指出，2月21日下午接獲桃園機場第一航廈某航空公司通報，一名蔡姓旅客臨櫃報到時，地勤人員詢問其出國目的地與機票上所載不同，且僅訂往柬埔寨之單程機票，懷疑恐遭海外求職詐騙。航警人員到場後詢問蔡男出國目的與查看機票時，突然接獲詐騙集團以電話遙控蔡男盡快登機事宜，航警查出，蔡男出國目的地與機票所載不同，且對於誰提供相關出國資訊與機票都答不出來，立即確認是海外求職陷阱。

蔡男經航警詢問，蔡男坦承日前在博奕網站賭博積欠大筆賭債，後來於社群網站IG認識綽號為“程程”與“阿權”之人，熱心介紹他出國工作，還以高薪綁約1年，並提供免費食宿及機票等優渥條件。蔡男因有急需現金，禁不起誘惑答應前往任職，所幸航空公司人員機警通報，航警即時攔阻，讓他及時醒悟，驚覺是海外求職陷阱。航警局隨即通知蔡男親友出面陪同返家，蔡男立即取消出國意願，免於遭詐騙集團賣至柬埔寨當豬仔，航警則對於相關情資將持續追查。

航警局強調，國人切勿輕信不明廣告宣稱東南亞地區海外高薪工作及免費提供吃住與優渥待遇等話術，應提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。