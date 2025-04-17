識讀中國教材暑假完成　教育部：充實內容助教師加深加廣教學

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德日前提出因應中國17項策略，當中包含要深化青年學子對中國的識讀教育，教育部長鄭英耀日前透露相關教材預計今年暑假完成。對此，教育部國教署副署長戴淑芬今（17日）表示，識讀中國屬於補充教材，其實在現有的課綱裡都已有這些學習條目，但現階段的內容不夠充實，老師很難再加深加廣進行教學。

教育部國教署副署長戴淑芬說，目前在研發得的的確是輔助補充的教材，因為有關識讀中國的補充教材，其實在現有的課綱裡都已經有這些學習條目，比如說公民課程裡面就有中國的政治有哪些特性、面臨哪些挑戰，還有中國的政治與經濟發展如何影響區域和平跟台海兩岸的關係等等，這些本來課綱裡面都有。

戴淑芬表示，目前教育部委託的是「高中公民課程深化及教材研發強化民主韌性與當代公民責任計劃的補充教材的研發計劃案」，主要是因為現場老師雖然課綱有這些條目，可能教科書也會提到，但內容不夠充實的時候，老師很難再加深加廣進行教學。

戴淑芬說，目前是由公民學科中心裡一群比較專業的老師，進行一些補充教材的研發，老師當然也可以不使用，也可以用老師認為其他可以詮釋這些課綱學習條目的補充教材。研發出來後，大概暑假會辦研習營，不只公民學科老師，可能其他歷史、社會科老師都可以參與研習。

戴淑芬指出，這個教材研發後未來加強推廣，將來也會透過影音、Podcast等多元管道，讓不只老師，學生也可以了解這些議題。