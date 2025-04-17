調降汽車關稅、貨物稅？　財政部：需通盤考量產業發展

▲行政院會後記者會。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普掀起關稅風暴，各國紛紛積極搶佔與美談判先機。外界關注台灣的談判進度，行政院發言人李慧芝表示，雙方已在11日進行視訊會議，且期待近期能針對對等關稅、非關稅貿易障礙持續協商。而針對台灣是否調降汽車及零組件關稅及貨物稅等，財政部表示，需通盤考量產業政策、產業發展等相關因素。

針對調降汽車或是汽車零組件關稅、貨物稅一事，財政部關務署副署長蘇淑貞說，有關關稅調降會涉及到國內相關產業的政策跟相關產業發展，必須要跟國內的經濟部產業發展署通盤考量相關因素。

此外，針對880億產業支持方案的內容部分？李慧芝說，這兩個禮拜以來，院長跟總統分別到很多地方去看第一線的產業、聽業者的心聲，產業支持方案會持續納入業者想法，持續調整當中，因此特別條例還有需要調整的地方。

李慧芝表示，院長指示林明昕政委，持續督導相關部會研議調整，希望儘速通過，也希望特別條例在院會通過後，到立法院後也能獲得朝野黨團支持。

至於協助產業界汰舊換新設備部分，李慧芝說，經濟部一直都有協助產業升級轉型補助研發的政策，現在研議如何更近一步幫助業者，協助產業升級轉型的政策不是補貼，許多國家也都有支持產業升級的政策，也會在相關制度跟規定之下提供協助。