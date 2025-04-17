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高鐵18年首見「過站未停」！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

台灣高鐵營運18年首度發生列車「過站不停」離譜事件。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

▲台灣高鐵營運18年首度發生列車「過站不停」離譜事件。（示意圖／翻攝自台灣高鐵臉書）

圖文／CTWANT

台灣高鐵204次北上列車14日發生「過站不停」離譜事件，列車在抵達板橋後，竟未開啟車廂門就繼續行駛，導致150多名旅客行程受影響。事實上，該名駕駛員連犯了2個重大錯誤，才會導致這起烏龍，列車開到南港站後，依程序被帶去驗尿，並進行初步詢問。

高鐵204次北上列車，當天早上由左營發車往南港，沿途停靠台南、台中、板橋、台北，沒想到抵達板橋站時，卻出現「過站不停」的情況。事後高鐵向旅客致歉，賠償事宜將採從寬認定原則，退還實收票價之50%，另外贈送精美禮品，給予所有受影響而行程有所延誤的旅客。

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根據《中時新聞網》報導，列車在8點26分停靠板橋站，列車長遲遲等不到駕駛給予「Door Release」燈號，打第1通電話詢問，駕駛回覆「列車早到」，仍沒給燈號；接著列車長又打了1通電話，車子卻開走了，包括列車長、月台站務人員等，完全不知道什麼情況，準備下車和上車的旅客，只能看著204次駛離。

由於事發突然，列車長緊急廣播，向車上旅客說明原因，而台北站接獲通報後，也立即啟動應變，協助旅客轉乘。闖禍的駕駛不僅未釋放開門燈號，也未向列車長解釋，連續犯了2個離譜錯誤，當列車抵達南港站時隨即被帶去驗尿，同時進行調查。

台灣高鐵董事長鄭光遠坦承，此事件確定為人為疏失，駕駛必須負最大責任，因為駕駛誤以為不用停靠板橋站，也沒有和列車長、行控中心聯繫，才會發生錯誤。

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