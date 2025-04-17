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宜蘭第一件百斬計畫奏效！警鎖定假投資詐騙300萬...拘捕女車手

▲▼宜蘭分局逮獲LINE投資300萬詐騙女車手。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭分局逮獲LINE投資300萬詐騙女車手。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭第一件，日前有民眾透過LINE接獲投資公司聲稱有穩賺不賠的股票資訊，誘其轉帳投資股票300萬，宜蘭分局接獲內政部警政署165專線潛在被害人攔阻計畫派案，並與被害人向對方約定於員山鄉某路段進行面交新台幣300萬元，當場查獲面交女車手，並查扣偽造收據、識別證等證物。全案依違反詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移請偵辦，並向上溯源追查中。

▲▼宜蘭分局逮獲LINE投資300萬詐騙女車手。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭分局逮獲LINE投資300萬詐騙女車手。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局表示，日前有民眾透過LINE接獲投資公司邀請，聲稱有穩賺不賠的股票資訊，誘使其加入股票買賣並轉帳投資300萬。宜蘭分局立即聯繫潛在被害人。經警方說明後，潛在被害人方知為詐騙訊息，隨即整理相關資訊並向警方檢舉詐欺集團。

警方與被害人向對方約定於員山鄉某路段進行面交新臺幣300萬元，經警方專案小組埋伏，當場查獲面交女車手，並查扣偽造收據、識別證等證物。全案依違反詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦，並向上溯源追查中。

內政部警政署自4月1日起實施【百斬計畫獎五萬】專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」。經向警方檢舉詐欺案件，由警方成功拘捕犯嫌移送地檢署偵辦者，經審核通過可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金。

檢舉方式可透過165打詐儀錶板https://165dashboard.tw「百斬行動檢舉車手專區」填報檢舉車手線索情資。

宜蘭分局呼籲，各式各樣詐騙手法推陳出新，常潛藏在日常生活中。依行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，以「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」五面向作為，達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」三大目標，提升民眾對於個人資料及財產的保護意識，防範遭人詐騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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