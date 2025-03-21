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大陸 大陸焦點 特派現場

擁百萬粉美女網紅愛極限運動　成中國首名F1學院女賽車手

記者魏有德／綜合報導

大陸一名在社群媒體上擁有百萬粉絲的美女極限運動博主（網紅，下同）師煒，將在21至23日於上海舉行的全女性車手參賽F1學院（F1 ACADEMY）賽事中亮相，成為大陸首名踏上F1學院賽事的賽車手，與來自全球的頂尖女賽車手在「主場」較勁。

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博）

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博，下同）

《新聞晨報》報導，互聯網（網路）上，她以視頻博主「鐵豆」的身份向眾多網友和粉絲科普極限運動；而在本週末即將到來的F1學院（F1 ACADEMY）賽事中國站，她將成為中國首位參與這一頂尖賽事的外卡車手。

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博）

師煒在春節期間得知自己將以外卡身份參賽，便迅速投入一連串密集訓練。直至3月初，她才首次接觸到比賽中將駕駛的新車，而在三天的測試時間裡，師煒便開出997公里的超長距離，也就是每天高強度跑60圈，甚至最多達到每天70圈，對體能來說是極大負荷。

師煒表示，三天的測試期，每天晚上吃飯時幾乎連筷子都拿不動，「我覺得能多做一圈的測試，就可能收集到不同的數據和結果。我並不覺得這樣的過程是痛苦的，因為堅持過去以後，你會發現自己迅速成長，也積累了大量的經驗。」

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博）

據了解，師煒五年前投入賽車愛好中，一度被外界質疑是蹭流量、擺拍網美，然而，她卻一步步從國家B級賽照到國家A級賽照、國際賽照，研究車型、維修系統、賽車裝備等循著「打怪升級」的步驟持續突破，終於在不分組別、性別、統一用車的賽事裡拿下幾次全場冠軍，改變對女性賽車手有歧視的「噴子」們。

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博）

做為大陸首名F1學院賽車手，師煒坦言，背負著空前的壓力，不僅代表自己，更肩負許多期待和責任，「這種在壓力中前行的狀態，是熱愛賽車的原因之一，如果真正想要做好、開得更快，就要摒棄一切的雜念，這需要極強的專注度，拋開外界干擾，只專注於突破自己，感受這台車和賽道。」

▲大陸首名參加F1學院賽事的女賽車手師煒。（圖／翻攝微博）

師煒強調，職業車手其實可以靠賽車賺錢養活自己，而自己的狀態是需要以其他的工作養活自己並參與賽車，「所以我不斷地推廣賽車文化和運動，希望有更多人看到，這樣或許能給其他年輕的女生打通前面的路，方便她們未來前進。」

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