宜蘭警車開上自行車道「右手抽菸左手講電話」　網友怒了！

記者游芳男／宜蘭報導

一名宜蘭縣警局宜蘭分局的鍾姓員警在處理違停案件後，返回派出所的途中，竟駕駛警車行駛於自行車道上，並開車窗抽菸、講手機。這一行為被民眾拍下並上傳至臉書「WoWtchout─地圖型行車影像分享平台」，引發網友熱議，直呼「知法犯法，金害」！

▲▼宜蘭分局的鍾姓員警開警車在自行車道上抽菸（圖箭頭所示）講電話，網友熱議。（圖／擷自《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》，下同）

根據《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》這段長度為10秒影片看，因警車車窗開啟，民眾清楚拍下員警駕車時，右手抽菸、左手持手機講電話的畫面，警車編號及轄區也一清二楚。有網友更加碼爆料「那裡還是自行車道」，這一行為讓大批網友瞠目結舌，直呼「知法犯法金害！」

對此，宜蘭分局30日回應，經查這名鍾姓警員的行為屬實。鍾員是在28日11時30分處理違停案件後，返回派出所途中，駕車行駛於自行車道，吸菸、使用行動電話等行為，經民眾攝影上傳影音平台，違反勤務紀律。

宜蘭分局表示，將對鍾姓員警的行為進行持續加強教育，並將依照違反道路交通管理處罰條例進行開罰。在勤務紀律部分，則將依警察人員獎懲標準及警察人員駕車安全考核實施要點等相關規定，記申誡以上議處。