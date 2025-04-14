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永慶房產集團高雄四品牌與高市青年局合作　挺青年築夢

▲▼永慶房產集團,高雄市政府,地政局,教育局,青年局,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房產集團高雄四品牌與高雄市青年局合作，攜手打造友善創業環境。（圖／高雄市青年局提供）

圖、文／永慶房產集團提供

永慶房產集團高雄加盟四品牌暨與高雄市政府地政局、教育局合作後，今年則贊助高雄市政府青年局，支持高雄市創業青年！雙方於4月9日簽訂合作備忘錄，永慶加盟四品牌高雄逾300家店、逾6,000位夥伴將投入資源與人力，與青年局共同打造更友善的創業環境。

高雄市政府青年局局長林楷軒在簽署合作備忘錄時指出，青年局致力於協助青年創業，提供最高200萬元的青年創業貸款利息補貼、最高8萬元創業補助及相關的青創輔導服務，更因應青年微型創業熱潮，首創「青年攤車輔導計畫」。這次很高興永慶加盟四品牌高雄區經管會的加入，攜手為青年創業提供資源。

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永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德表示，永慶加盟四品牌深耕在地，曾與高雄市地政局合作舉辦「預防房產詐騙公益講座」，邀請高雄市教育局擔任誠實徵文比賽指導單位，多年來也已投入數百萬元支持公益，包括贊助校園導護計畫、體育活動，幫助弱勢家庭、號召捐血等，這次首度與青年局合作，盼共同打造高雄新創美好環境。

▲▼永慶房產集團,高雄市政府,地政局,教育局,青年局,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲青年局長林楷軒與高雄永慶加盟四品牌簽署合作備忘錄。（圖／永慶房產集團提供）

永義房屋高雄區經管會長黃俊宏則認為，青年是我們國家的棟樑，近年來自媒體的出現、短影音的崛起，都顯現出青年的創意跟天馬行空的創造力。因此我們願意提供高雄創業青年後盾協助，希望能幫助挑戰創業的青年解決難題、給予後援，更讓世界看到高雄軟實力。

青年局青創輔導包括創業輔導培訓課程、導師顧問陪跑諮詢及帶領團隊參展等，如113年為創業青年量身打造時下熱門課程如電商行銷、社群經營及AI運用，參加人次累積超過千人，有效提升青創業者創業知識與技能。此外，也舉辦青創交流活動，邀請富有經驗的資深創業家為青創團隊分享寶貴創業心得，推動青年間進行跨域交流並擴充人脈和資源。

同樣身為創業家，台慶不動產高雄區經管會長李信輝分享自己當初在創業時，就是看中永慶加盟總部給予加盟店東業界最充沛完善的創業資源，才能發展成今日規模。高雄青年局對於青年培育相當用心，相信未來會看到更多高雄青年在各界發光發熱！而對於想要創業的青年，有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志也建議，想做就勇敢放手去做，堅持自己的理念，萬一遇到問題，邊做邊修正；最重要的是，找對資源、將能事半功倍。

青年局表示，有永慶加盟四品牌高雄區經管會加入，將更壯大創業輔導資源，提供青創業者更多幫助。更多青創輔導資訊請至高雄市政府青年局官網、點選「找專家」、進入「創業O’STAR及諮詢輔導專區」查詢，或撥輔導專線07-7995678分機2385，由專人為您服務。

▲▼永慶房產集團,高雄市政府,地政局,教育局,青年局,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲高雄市青年局特別感謝高雄永慶加盟四品牌提供資源，成為高雄創業青年後盾。（圖／永慶房產集團提供）
 

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