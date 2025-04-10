高雄民生醫院墜樓！議員陳麗娜質疑　「雙黃」：安全防護升級

▲高雄市立民生醫院3月中旬發生病患墜樓意外。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會今（10）日召開部門質詢，市立民生醫院日前發生的病患墜樓事件成為議員關注焦點。議員陳麗娜針對院方窗戶安全措施、事件發生經過及送醫流程提出質疑，要求院方與衛生局釐清真相。

陳麗娜議員質詢時指出，根據其掌握的資訊，民生醫院於今年2月12日接受專家安全訪視時，已遭點出病房窗戶存在安全隱患，可完全開啟，然而3月20日卻發生病患自窗戶墜樓事件，質疑院方未及時改善。此外，陳麗娜議員對於病患送醫流程提出疑問，指出救護車（119）而非院內人員將墜樓病患送至急診室，與衛生局新聞稿所述內容存在出入，要求院方說明事件發生經過。

民生醫院黃豐締院長澄清表示：「本案病患原為市立凱旋醫院住院患者，3月19日因自傷轉送至本院急診處置並安排住院，病患住院期間並無異常行為，惟20日晚間約18時15分事發前護理人員聽聞患者床邊生命監測儀器警示聲響前往查看，病患已不在病床上，且病床旁窗戶安全裝置已被強制破壞而發生墜樓。經初步搶救後患者轉高榮進緊急手術，目前身體狀況持續穩定改善，全案由警方偵辦處理，民生醫院並依法進行自殺通報、病安通報及重大異常事件通報」。

黃豐締也說，目前院方已針對窗戶安全問題進行改善，全面巡視全院病房窗戶，將全面儘速改為強化可上鎖的卡榫，並與凱旋醫院共同完成修定相關患者安全照護作業程序。

陳麗娜也質疑，跳樓事件發生在院內，為何卻是119來送急診？是否事情並非像衛生局新聞稿所說，發現跳樓的並非院內人士？局長黃志中以病患個人隱私為由，並未公開說明。

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