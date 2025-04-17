源城國小師生攜AI繪本　讓童話故事走進真實世界

花蓮訊

「我們的作品，可以帶我們去哪裡？可以幫我們圓夢嗎？」

這句輕聲的提問，來自花蓮源城國小一間教室，沒人想到它竟然開啟了一段從偏鄉出發、走進世界的學習旅程。4月16日，源城國小高年級學生攜手AI創作成果——光影繪本劇《童話大雜燴：我們一起出去玩》，前往高雄盛源精密工業股份有限公司小港組裝廠參訪並進行現場發表。他們不只是參觀，更是帶著創作走進真實、與產業對話。

AI進課堂：在共謀中實現創課願景

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在蔡為本校長與學校教學團隊的共謀推動下，源城國小積極探索生成式AI在教育現場的應用。此次課程由林暐倢主任與唐宇新老師共同指導，結合資訊與藝文課，以「AI圖像生成 × 光影紙雕 × 童話創作 × 產業實作」為主軸，打造出一場跨領域、跨空間的學習歷程。

學生透過ChatGPT與DALL·E設計角色與場景，運用紙雕與分組演出製作光影繪本，串聯出一部七場景構成的童話作品：《童話大雜燴：我們一起出去玩》。其中包含野獸公主與迷路王子的相遇、水鬼的心聲、火柴女孩的義賣、虎姑婆的團圓與村民們的歌唱……孩子們將想像力、表達力與技術力合而為一，在課堂裡創造出專屬於自己的故事世界。

從故事走進工廠 孩子走進未來

4月16日，師生一行30人帶著這部作品抵達盛源精密高雄小港組裝廠，現場進行發表與交流。他們展示親手創作的紙雕角色與劇情，並以書法寫下感謝卡致贈廠內工程師，引起廣大共鳴。

一位技術人員感動地說：「這才是真正的藝術，用手做出來的東西最有生命力。」

活動中，六年級學生吳忠信天真地問：「我以後可以來你們工廠當一個會畫圖又會說故事的工程師嗎？」盛源公司王復華總監微笑回應：「說那不是夢，只要你願意努力，就可能是某種開始。」

教育的本質 是讓孩子相信自己可以

這次參訪不只是一次移地學習，更是源城國小實踐「AI教學 × 產業共創」的具體展現。在行政支持與教學共備中，AI不再是遙遠的科技，而是孩子手中能使用的學習伙伴、能說話的舞台。

透過這次課程，孩子不只完成一個繪本劇，更完成一段與世界對話的過程：

「我們的故事，真的有人想聽。」

「我們創作的東西，真的能帶我們出去玩。」