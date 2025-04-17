石膏賊不會開車竟偷車！倒退嚕撞賓士　「原地狂抖」畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲楊姓男子，明知自己不會開車，竟然行竊汽車，他單手操作方向盤，一下子急踩煞車，一下子加油，還逆向倒退嚕撞凹路旁無辜汽車，行徑相當可笑，最後被附近居民壓制報警，警方一查，楊男4小時前先入屋竊取鑰匙，想要開車逃逸不成被逮。最誇張的是，他先前因為騎腳踏車摔車，左手還打石膏！

▲▼左手打著石膏的男子，不會開車竟大膽開車上路，誇張行徑全都錄。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局公益派出所日前晚間7點受理中美街一起住宅竊案，竊嫌破壞住家紗門，入內竊取300元與車鑰匙，員警正調閱路口監視器，尚未鎖定嫌犯，不料，11點多又接獲報案，指同一地點發生撞車意外。

警方到場發現，撞凹別人車的楊男，就是4小時前的竊賊，原來楊嫌偷到鑰匙後，返回原地要開車離開，沒想到他左手打著石膏，而且不會開車，卻然大膽上路，車子才逆向駛離10公尺就急停，煞車燈大亮，最後又倒退嚕撞壞路旁自小客車。

車子無辜被撞的賴姓車主外出查看，發現楊嫌仍坐在駕駛座狂切換檔，試圖逃離，卻因不會操作，車身猛晃動，場面可笑。

賴男和附近居民聯手壓制楊嫌並且報警，員警訊問後以加重竊盜、侵入住宅及毀損罪嫌送辦，並遭檢察官起訴。