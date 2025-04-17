嘉義南陽化工淪「烈焰煉獄」畫面曝！　女員工前夫縱火被逮

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣水上鄉「南陽化學工業股份有限公司」今(17日)凌晨驚傳火警，現場宛如火焰煉獄，消防局獲報出動21車38人前往，耗費5個多小時才撲滅，燃燒面積約1800平方公尺（約544坪）。不過，檢警追查發現女員工的75歲蔡姓前夫涉嫌縱火，目前已將人逮捕帶回偵訊。

▲嘉義南陽化工廠深夜大火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



今天凌晨12時56分，生產塑膠製品的南陽化工廠突然發生大火，嘉義縣消防局緊急出動12個分隊，共21車38人前往搶救，同時動用3台消防機器人及空拍機，直到接近上午7時才終於撲滅，初估燃燒面積約1800平方公尺（約600坪），幸無人員傷亡。