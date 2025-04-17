嘉義南陽化工淪「烈焰煉獄」畫面曝！　女員工前夫縱火被逮

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導
嘉義縣水上鄉「南陽化學工業股份有限公司」今(17日)凌晨驚傳火警，現場宛如火焰煉獄，消防局獲報出動21車38人前往，耗費5個多小時才撲滅，燃燒面積約1800平方公尺（約544坪）。不過，檢警追查發現女員工的75歲蔡姓前夫涉嫌縱火，目前已將人逮捕帶回偵訊。
▲嘉義南陽化工廠深夜大火。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
今天凌晨12時56分，生產塑膠製品的南陽化工廠突然發生大火，嘉義縣消防局緊急出動12個分隊，共21車38人前往搶救，同時動用3台消防機器人及空拍機，直到接近上午7時才終於撲滅，初估燃燒面積約1800平方公尺（約600坪），幸無人員傷亡。
▲工廠幾乎付之一炬，屋頂鐵皮全燒到變形。 畫面中橘紅烈焰不斷狂燒，整座工廠陷入火海，範圍相當大，勇消在一旁拉水線灑水，空拍畫面則可以看到屋頂鐵皮被燒成扭曲變形，內部裝設一片焦黑，如同廢墟。 然而，警方調查時有民眾表示起火前附近有可疑男子徘徊，調閱監視器畫面後迅速鎖定嫌犯蔡姓，並在案發1小時後逮到人，訊後將移送嘉義地檢署偵辦。 據當地民眾透露，蔡男與在該工廠工作的前妻有糾紛，因不滿公司保護前妻才憤而縱火，詳細縱火手法、動機仍有待進一步釐清。 ▲員工75歲蔡姓前夫涉嫌縱火遭逮。
▲工廠幾乎付之一炬，屋頂鐵皮全燒到變形。
畫面中橘紅烈焰不斷狂燒，整座工廠陷入火海，範圍相當大，勇消在一旁拉水線灑水，空拍畫面則可以看到屋頂鐵皮被燒成扭曲變形，內部裝設一片焦黑，如同廢墟。
然而，警方調查時有民眾表示起火前附近有可疑男子徘徊，調閱監視器畫面後迅速鎖定嫌犯蔡姓，並在案發1小時後逮到人，訊後將移送嘉義地檢署偵辦。
據當地民眾透露，蔡男與在該工廠工作的前妻有糾紛，因不滿公司保護前妻才憤而縱火，詳細縱火手法、動機仍有待進一步釐清。
▲員工75歲蔡姓前夫涉嫌縱火遭逮。
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