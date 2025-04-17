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碳佐麻里食安風暴擴大！上吐下瀉增至22人　都是「這3天」用餐

▲▼碳佐麻里,燒肉,美術館,續約,租金,天剛投資,蔡天贊,住商不動產,富住通。（圖／記者陳建宇攝）

▲碳佐麻里高美店發生消費者集體食物中毒，累計18人就醫。（圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／高雄報導

燒肉南霸天「碳佐麻里」發生食安疑慮，有多名消費者在高雄美術館旗艦店用餐後，回家上吐下瀉、腹痛發燒。根據高雄市衛生局統計，截至今（17日）上午9時，擴大至22人就醫，由於人數持續增加，要求業者停業1周，至4月21日才能復業。

衛生局表示，4月14、15日陸續接獲2家醫院通報，共4人分別於12日中午及晚間前往碳佐麻里高美店用餐，於13日晚間陸續出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛噁心等腸胃道症狀。

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衛生局統計，截至今日上午9時，累計就醫人數22人，相較昨日統計又多出4人，所幸民眾就醫後均已返家休息，無住院治療患者。

經疫調，出現症狀的民眾12日至14日期間前往該餐廳用餐，衛生局已針對共同攝食食材、環境進行採檢送驗共11件， 並針對該餐廳廚師等服務人員進行採檢8人，並進行環境清消。

衛生局表示，因人數就醫人數持續增加，已命令業者停業至4月21日，並要求業者辦理員工食品中毒防治衛生講習。

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往稽查，發現多項衛生缺失 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲碳佐麻里高美店發生食物中毒，衛生局前往稽查 。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

事件起因為一名網友在threads發文表示，4月12日到碳佐麻里高美店用餐，13日凌晨至14日，8個大人吐的吐、拉的拉、燒的燒，第一次去餐廳吃到食物中毒。

底下不少苦主紛紛留言表示，12日晚上吃完，也開始上吐下瀉、全身無力，「4/12五個人吃高美店全都拉肚子發燒爆吐一頓」、「我們一家10人，4/12中午 在碳佐麻里高美館店用餐後，4/13半夜開始集體上吐下瀉發燒各種症狀都有」。

碳佐麻里對此表示，對於高雄高美店個別顧客用餐後出現身體不適的情況深感關切，也積極聯繫及追蹤當日用餐的貴賓，確認身體狀況，並表達最誠摯的歉意，當日餐費全額退費，消費者可留存相關的醫療收據以供慰問補償。

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